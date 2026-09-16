Πάλεψε με τις απουσίες, αλλά λύγισε απέναντι στην Οραντέα η Πετρολίνα ΑΕΚ

Η ομάδα της Λάρνακας παρουσιάστηκε με περιορισμένες επιλογές, με το rotation να περιορίζεται ουσιαστικά σε οκτώ παίκτες, όμως παρέμεινε ανταγωνιστική και δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια ακόμη και όταν η ρουμανική ομάδα δημιούργησε σημαντικές διαφορές. Μετά τον αποκλεισμό της από το BCL, η Πετρολίνα ΑΕΚ θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία στην κανονική περίοδο του FIBA Europe Cup.

Οι «κιτρινοπράσινοι» μπήκαν μάλιστα πολύ καλά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 7-0, όμως η απάντηση της Οραντέα ήταν άμεση. Οι Ρουμάνοι βρήκαν ρυθμό κυρίως μέσα από το περιφερειακό σουτ, πέρασαν μπροστά και σταδιακά ξέφυγαν, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο 31-18.

Η ΑΕΚ δεν άφησε το παιχνίδι να ξεφύγει περισσότερο. Βελτίωσε την αμυντική της εικόνα στη δεύτερη περίοδο και άρχισε να μειώνει τη διαφορά, με τους Μάιλς Τέιτ, Γιώργο Βάρσο και Τζέιβιους ΜακΚίνις να δίνουν λύσεις στην επίθεση. Η διαφορά έπεσε σε μονοψήφια επίπεδα και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Οραντέα μπροστά με 44-37.

Στην τρίτη περίοδο η Οραντέα εκμεταλλεύτηκε ξανά την εξαιρετική της αποτελεσματικότητα έξω από τα 6,75 και άνοιξε τη διαφορά. Οι γηπεδούχοι έφθασαν στο 59-46 και αργότερα στο 72-59, πριν ολοκληρώσουν το δεκάλεπτο στο 76-61.

Παρά το δύσκολο σημείο στο οποίο είχε βρεθεί, η Πετρολίνα ΑΕΚ δεν παράτησε τον αγώνα. Στην τελευταία περίοδο ανέβασε την ένταση στην άμυνα, πίεσε σε όλο το γήπεδο και άρχισε σταδιακά να ροκανίζει τη διαφορά.

Ο Βάρσος με τρίποντο μείωσε σε 78-69, ενώ στη συνέχεια οι Παυλίδης, Τέιτ, Ντάρχαμ και ΜακΚίνις κράτησαν την ΑΕΚ μέσα στη διεκδίκηση του αγώνα. Με 2:22 να απομένουν, ο ΜακΚίνις μείωσε σε 90-85 και έδωσε ξανά πραγματικές ελπίδες στους πρωταθλητές Κύπρου.

Στο κρίσιμο τελευταίο δίλεπτο, όμως, η Οραντέα βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν. Ο Νταν Άκιν ευστόχησε σε βολές και ο Τζορτζ Μπλαϊ Βοϊνέσκου πέτυχε καθοριστικό τρίποντο για το 95-85, με το τελικό 95-87 να διαμορφώνεται λίγο πριν από το τέλος.

Καθοριστικό στοιχείο της αναμέτρησης αποτέλεσε η εκπληκτική ευστοχία της Οραντέα από την περιφέρεια. Η ρουμανική ομάδα ολοκλήρωσε τον αγώνα με 21/42 τρίποντα, ποσοστό 50%, ενώ μοίρασε και 24 ασίστ. Η ΑΕΚ είχε 9/23 τρίποντα και 20/24 βολές, όμως έχασε τη μάχη των ριμπάουντ με 42-34.

Πρώτος σκόρερ της Πετρολίνα ΑΕΚ ήταν ο Μάιλς Τέιτ με 21 πόντους, ενώ ο Άντονι Ντάρχαμ πρόσθεσε 17. Από 14 πόντους σημείωσαν Γιώργος Βάρσος και Τζέιβιους ΜακΚίνις, με τον τελευταίο να έχει επίσης 12 ριμπάουντ. Για την Οραντέα, ο Μαλίκ Όσμπορν πέτυχε 21 πόντους, ο Ντέιβιντ Νίκολς 19 και ο Κρις Ρίτσαρντ 18.

Τα δεκάλεπτα: 31-18, 44-37, 76-61, 95-87.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Παυλίδης 9 (1), Βαρσός 14 (4), Ντάρχαμ 17 (1), Τέιτ 21 (1), Ντις 2, Μάρκου 3 (1), ΜακΚίνις 14, Χαντ 7 (1).

CSM CSU Raiffeisen Oradea (Mikko Riipinen): Richard 18 (5), Jefferson 8 (2), Fometescu 0, Guerrier 7 (1), Osborne 21 (4), Nichols 19 (6), Blaj-Voinescu 3 (1), Hume 9 (2), Tork 0, Nastrut 0, Akin 10.