Το ευχαριστώ του Ολυμπιακού στην Κύπρο: «Τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν...»

Ο Ολυμπιακός Πειραιώς ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά «payabl. Νεόφυτος Χανδριώτης» με δεύτερη νίκη καθώς μετά το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα επικράτησε και της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

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Οι ερυθρόλευκοι, που πλέον μπαίνουν στην τελική ευθεία για το παρθενικό EuroLeague SuperCup, όπου θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι, έμειναν εντυπωσιασμένοι από τη στήριξη που είχαν και στα δύο ματς από τους Κύπριους οπαδούς τους, τους οποίους δεν παρέλειψαν να ευχαριστήσουν.

Σε ανάρτησή του στα ΜΚΔ ο Ολυμπιακός αναφέρει:

Κύπρος, τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν πόσο ευγνώμονες είμαστε για την απίθανη φιλοξενία! Σε ευχαριστούμε για όλη την αγάπη

❤️🇨🇾