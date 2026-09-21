H Μακάμπι θέλει ως έδρα την Κύπρο για την Ευρωλίγκα!

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyprusbasket.net, η Μακάμπι Τελ Αβίβ εξέφρασε προς την κυπριακή δημοκρατία την πρόθεσή της να χρησιμοποιήσει ως έδρα της στα παιχνίδι της Ευρωλίγκα, κλειστό γήπεδο στην Κύπρο.

Το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει πως η ισραηλινή ομάδα έχει αποστείλει επίσημη επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω της οποίας επισημοποιεί την πρόθεσή της να αγωνίζεται στην Κύπρο.

Μάλιστα, το cyprusbasket.net προσθέτει πως το εν λόγω αίτημα αντιμετωπίστηκε θετικά από την κυπριακή πλευρά.

Πλέον αναμένουμε ποια θα είναι η τελική κατάληξη του συγκεκριμένου ζητήματος καθώς και το γήπεδο τοι οποίο θα φιλοξενεί (εάν προχωρήσει) τα παιχνίδια της Μακάμπι.

Στο τραπέζι βρίσκονται δύο επιλογές: το «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό και το «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» στη Λευκωσία.