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Έτσι έστρεψε ξανά τα βλέμματα πάνω του

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο 29χρονος επιστρέφει στην Εθνική Νοτίου Αφρικής μετά από πέντε χρόνια.

Ο Λούθερ Σινγκ είναι ένας από τους τέσσερις ποδοσφαιριστές (σ.σ. Γιόβετιτς, Αντωνίου και Ντένσβιλ οι άλλοι) που απουσιάζουν από τις προπονήσεις της ΑΕΛ λόγω υποχρεώσεων με τα αντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα.

Ο 29χρονος επιστρέφει στην Εθνική Νοτίου Αφρικής μετά από πέντε χρόνια. 

Η τελευταία φορά που είχε φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο ήταν στις 3 Σεπτεμβρίου 2021, σε αγώνα με τη Ζιμπάμπουε.

Ο Σινγκ, με τις εμφανίσεις του στην ΑΕΛ, «ανάγκασε» τον ομοσπονδιακό τεχνικό να στρέψει τα βλέμματα προς τα πάνω του. Πέρσι, ήταν εκ των κορυφαίων για το συγκρότημα της Λεμεσού καταγράφοντας εννέα γκολ και έξι ασίστ, συν άλλη μία στο κύπελλο. Στα αρχικά στάδια της τρέχουσας περιόδου συνεχίζει σε αυτούς τους ρυθμούς, έχοντας ήδη ένα γκολ και μία ασίστ στους πρώτους τέσσερις αγώνες.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

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