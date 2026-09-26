Πάει για απευθείας πρόκριση η Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας

Ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21 έκανε η εθνική Ελπίδων της Ελλάδας. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη επικράτησε 3-0 της Γεωργίας στην Τιφλίδα και εξακολουθεί να ισοβαθμεί στην πρώτη θέση του 6ου προκριματικού ομίλου με τη Γερμανία, η οποία υπερτερεί στους μεταξύ τους αγώνες. Οι Άλεν (6΄), Μπακούλας (13΄), Πνευμονίδης (65΄) πέτυχαν τα γκολ της Ελλάδαςη οποία έφτασε τους 21 βαθμούς σε 8 αγώνες, εξασφαλίζοντας -στη χειρότερη- μια θέση στα μπαράζ πρόκρισης στα τελικά που θα γίνουν τον Ιούνιο του 2027 σε Αλβανία και Σερβία. Μπορεί, επίσης, να προκριθεί ως πρώτη εάν «γκελάρει» η Γερμανία στους επόμενους δύο αγώνες ή ως καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων. Οι επόμενοι αγώνες της Ελλάδας είναι εναντίον της Λετονίας (1/10 στη Λιβαδειά) και της Βόρειας Ιρλάνδίας (6/10 στο Λούργκαν).

Το σκορ άνοιξε μόλις στο 6ο λεπτό ο Νόα Άλεν με εξαιρετική ατομική προσπάθεια και σουτ στην κλειστή γωνία του Μπερουασβίλι. Ήταν το πρώτο γκολ του άσου της Ιντερ Μαϊάμι με τη γαλανόλευκη φανέλα. Στο 15΄ ο Φάνης Μπακούλας με ασύλληπτο βολέ έξω από την περιοχή έγραψε το 2-0, καθαρίζοντας από πολύ νωρίς το παιχνίδι. Στο 65΄ ο Παπακανέλλος «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι και στην επαναφορά ο Σταύρος Πνευμονίδης έγραψε το τελικό 3-0. Στο 81΄ ο Αποστολάκης είχε δεύτερο -επίσης οριζόντιο- δοκάρι για την εθνική.

Η πολύ καλή εικόνα και το εξαιρετικό κλίμα που υπάρχει στην εθνική, επισκιάστηκε από τους τραυματισμούς του Σωτήρη Κοντούρη και του Θάνου Κουτσογούλα που αποχώρησαν αναγκαστικά.

Διαιτητής: Μαχτεσιάν (Αρμενία)

Κίτρινες: Αμισουλάσβίλι, Ντάντιαν, Ναριμανίτζε - Μπακούλας, Γκούμας, Αποστολάκης

ΓΕΩΡΓΙΑ (Σβανάτζε): Μπερουασβίλι, Τσετσκλάτζε (82΄ Τσουμπινίτζε), Μπούκια, Αμισουλασβίλι, Ναριμανίτζε, Μπασιλάτζε, Νταντιάν, Λορντκιπανίτζε (83΄ Κβαρατσκέλια), Τζαπαρίτζε (73΄ Ρομπακίτζε), Ντεϊσάτζε (62΄ Τσικοβάνι), Σάλια (73΄ Πεϊκρισβίλι)

ΕΛΛΑΔΑ: (Γιάννης Ταουσιάνης): Μοναστηρλής, Κουτσογούλας (46΄ λ.τρ. Κάτρης), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Κοντούρης (26΄λ.τρ. Αλμύρας, Γκούμας (73΄ Μπρέγκου), Μπακούλας (62΄ Αποστολάκης), Πνευμονίδης, Παπακανέλλος, Μύθου (73΄ Θεοδοσουλάκης)