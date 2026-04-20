Αταμάν: «Τελικός το ματς με τη Μονακό - Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα της regular season»

Δημοσιευτηκε:

Πανέτοιμος για το μεγάλο αυριανό ματς των play ins της Euroleague

Πανέτοιμος για το μεγάλο αυριανό ματς των play ins της Euroleague με αντίπαλο τη Μονακό στο κατάμεστο Τ-Center είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν με πρωινή προπόνηση την προετοιμασία τους για το συγκεκριμένο παιχνίδι το οποίο ο προπονητής του τριφυλλιού, Εργκίν Αταμάν χαρακτήρισε ως «τελικό».

Μεταξύ άλλων ο έμπειρος coach, παραδέχθηκε ότι ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα της regular season, ενώ τόνισε ότι κανείς δεν σκέφτεται το Final Four στον Παναθηναϊκό, αφού προέχει η μάχη με τους Μονεγάσκους.

Αναλυτικά:

«Είναι τελικός. Δεν είναι ώρα να σκεφτούμε δεύτερη ευκαιρία. Είναι ένας τελικός για εμάς, για τον κόσμο μας. Πρέπει να φτιάξει εκπληκτική και καυτή ατμόσφαιρα. Παίζουμε κόντρα σε μια μεγάλη και έμπειρη ομάδα. Ξέρουμε ότι είναι μονό παιχνίδι, θα είναι δύσκολο. Είμαστε έτοιμοι για μάχη και να πάρουμε τη νίκη για να πάμε στα playoffs».

Για το ροτέισον της Μονακό: «Αύριο δεν θα παίξουν 8 παίκτες. Θα παίξουν με πλήρες ρόστερ. Είναι διαφορετικό αυτό. Έχουν 7-8 παίκτες που μπορούν να παίξουν εύκολα, αλλά μαθαίνω ότι θα παίξουν πλήρεις και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

Για τη διαδικασία του play-in: «Φυσικά θα ήθελα να είμαστε στην εξάδα και να ετοιμάζομαι για τα πλέι οφ. Φέτος ήταν μικρές οι διαφορές. Μόνο ο Ολυμπιακός έκανε σπουδαία σεζόν και μετά η Βαλένθια. Μετά όλες οι άλλες ομάδες είναι στα ίδια επίπεδα. Η Ρεάλ Μαδρίτης τερμάτισε τρίτη, εμείς την κερδίσαμε δύο φορές. Η Φενέρ τερμάτισε τέταρτη. Την κερδίσαμε στην Πόλη, χάσαμε εδώ με buzzer beater. Από τη Χάποελ χάσαμε έναν πόντο, είχαμε ίδιο ρεκόρ με τη Μονακό. Πάντα υπάρχουν επικίνδυνα παιχνίδια. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις για τις ομάδες. Μετά από αυτή τη σεζόν όλες οι ομάδες είναι στο ίδιο επίπεδο και είναι θέμα ημέρας και πόσοι παίκτες είναι υγιείς για να βρεθεί μια ομάδα στο Final 4».

Για τον ανταγωνισμό στην Ευρωλίγκα: «Είναι μια σπουδαία σεζόν στην Ευρωλίγκα, πολλές ομάδες πάλεψαν μέχρι το τέλος. Υπάρχει ποιότητα, υπάρχουν σπουδαίοι παίκτες και αυτό είναι καλό για τον κόσμο που παρακολουθεί».

Για το αν είναι κλειδί η συνέπεια για να πάει ο Παναθηναϊκός στο Final 4: «Η καλύτερη ομάδα θα φανεί στο παρκέ. Στην regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός. Και μετά η Βαλένθια. Τώρα θα δούμε αν μπορούμε να είμαστε η καλύτερη ομάδα, αλλά δεν σκεφτόμαστε το Final 4. Μόνο το πώς θα κερδίσουμε τη Μονακό για να πάμε στα playoffs».

Για το feeling που έχει: «Είμαστε έτοιμοι».

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

