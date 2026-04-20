Ο κύβος ερρίφθη: Ανανεώνει ο Κονατέ με τη Λίβερπουλ

Ο Ιμπραΐμα Κονατέ μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου μετά το 2-1 επί της Έβερτον στο πρώτο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ στο Hill Dickinson Stadium, αναφέρθηκε στο θέμα του συμβολαίου του.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία, είναι αυτό που θέλαμε όλοι οι εμπλεκόμενες πλευρές εδώ και αρκετό καιρό…».

Και μπορεί η φετινή αγωνιστική περίοδος να είναι πολύ κακή για εκείνον με επιδόσεις πολύ κατώτερες των πραγματικών δυνατοτήτων του, αλλά κέρδισε αυτό που ήθελε από το κλαμπ, από τη στιγμή που δεν είχε κι άλλες προτάσεις…