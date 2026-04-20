Ανακοίνωσε δεύτερη συνάντηση με τον κόσμο του ο ΑΠΟΕΛ

Ανεξάρτητα με το αγωνιστικό, η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ συνεχίζει τις συναντήσεις με τον κόσμο.

Όπως ενημερώνει μέσω ανάρτησης, ο Χάρης Φωτίου και οι συνεργάτες του θα συναντηθούν εκ νέου με φίλους των γαλαζοκιτρίνων στη Λάρνακα, την ερχόμενη Πέμπτη (19:30). Στόχος είναι η οικονομική ενίσχυση αλλά και η ενημέρωση για όλα όσα αφορούν στην ομάδα της πρωτεύουσας.

Αναλυτικά: «Ενημερώνουμε ότι η δεύτερη στη σειρά συνάντηση της διοίκησης με τον κόσμο της ομάδας μας, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23/04 στις 19:30, στο Shooters Bar/Game Lounge στην Λάρνακα. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την επαφή με την βάση του κόσμου μας και να ενημερώνουμε για όλα τα θέματα που αφορούν στον ΑΠΟΕΛ».