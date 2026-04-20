Ανακοίνωσε δεύτερη συνάντηση με τον κόσμο του ο ΑΠΟΕΛ

Ανεξάρτητα με το αγωνιστικό, η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ συνεχίζει τις συναντήσεις με τον κόσμο.

Όπως ενημερώνει μέσω ανάρτησης, ο Χάρης Φωτίου και οι συνεργάτες του θα συναντηθούν εκ νέου με φίλους των γαλαζοκιτρίνων στη Λάρνακα, την ερχόμενη Πέμπτη (19:30). Στόχος είναι η οικονομική ενίσχυση αλλά και η ενημέρωση για όλα όσα αφορούν στην ομάδα της πρωτεύουσας.

Αναλυτικά: «Ενημερώνουμε ότι η δεύτερη στη σειρά συνάντηση της διοίκησης με τον κόσμο της ομάδας μας, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23/04 στις 19:30, στο Shooters Bar/Game Lounge στην Λάρνακα. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την επαφή με την βάση του κόσμου μας και να ενημερώνουμε για όλα τα θέματα που αφορούν στον ΑΠΟΕΛ».

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Εμφάνιση - οδηγός για το μέλλον

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η παρακάμερα της Ομόνοιας από το «αιώνιο» και η… έκρηξη στο φινάλε

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Γλυκοκοιτάζει» τον Μπαρκολά η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σομποζλάι: «Δεν έχει υπάρξει πρόοδος για την ανανέωση του συμβολαίου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Έχουμε πίστη να πάμε στον τελικό» - Η απάντηση του Γκαρσία για το μέλλον του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανακοίνωσε δεύτερη συνάντηση με τον κόσμο του ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Πρωταράς επιβεβαίωσε την αξία του ως διεθνής προορισμός

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Μαέ ξανά και ξανά

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αταμάν: «Τελικός το ματς με τη Μονακό - Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα της regular season»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ανακοίνωσε το... αναμενόμενο ο ΑΠΟΕΛ ενόψει πρώτου ημιτελικού

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κατεβάζει ρολά και στέλνει… μήνυμα ο Κυριακίδης

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο κύβος ερρίφθη: Ανανεώνει ο Κονατέ με τη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο δρόμο για το «Χρυσό Παπούτσι»: Ο Κέιν και οι...άλλοι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Χάτζι ανέλαβε την εθνική ομάδα της Ρουμανίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μονάχα μία η επιλογή

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη