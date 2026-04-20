Μονάχα μία η επιλογή

Δεν άντεξε η Πάφος FC μέχρι το φινάλε απέναντι στην ΑΕΚ και δεχόμενη στο φινάλε (88’) την ισοφάριση (1-1), δεν μπόρεσε να πλησιάσει την πρώτη τριάδα (σ.σ. έμεινε τέσσερις βαθμούς πίσω από την ομάδα της Λάρνακας, όπως και τον Απόλλωνα) και έτσι αποκτά ακόμη περισσότερη σημασία η ρεβάνς της ερχόμενης Τετάρτης απέναντι στην ΑΕΛ, για την ημιτελική φάση του κυπέλλου.

Η παφιακή ομάδα θέλει διακαώς να εξασφαλίσει και φέτος ευρωπαϊκό εισιτήριο και γι’ αυτό η μοναδική διέξοδος για να το πετύχει είναι ο δεύτερος της τάξει θεσμός (σ.σ. υπάρχει και το ενδεχόμενο η 4η θέση να είναι προνομιούχος, όμως για την ώρα δεν μπορεί να στηριχθεί σε αυτό).

Έχοντας το προβάδισμα με 2-1 από το πρώτο παιχνίδι, εκτός έδρας, το συγκρότημα του Αλμπέρτ Θελάδες καλείται να το υπερασπιστεί και να βρεθεί για τρίτη σερί χρονιά στον τελικό, ώστε να διεκδικήσει το δεύτερο τίτλο της στη διοργάνωση αυτή. O Ισπανός τεχνικός, ο οποίος αποδοκιμάστηκε μετά το τέλος του παιχνιδιού με την ΑΕΚ, περιμένει στις τελευταίες δυο προπονήσεις να δει εάν θα είναι διαθέσιμοι οι Μιχαήλ και Όρσιτς, ενώ αμφίβολος είναι ο Νταβίντ Λουίζ.