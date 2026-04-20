Σομποζλάι: «Δεν έχει υπάρξει πρόοδος για την ανανέωση του συμβολαίου»

Αναμφίβολα ο Ντομινίκ Σόμποσλαϊ αποτελεί τον πολυτιμότερο παίκτη της φετινής Λίβερπουλ μετρώντας 12 γκολ και εννέα ασίστ σε 48 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και επιθυμία των ανθρώπων των reds είναι να επεκτείνουν το συμβόλαιο του Ούγγρου κεντρικού χαφ, το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028.

Ο 25χρονος σε ερώτηση που δέχτηκε υπογράμμισε πως δεν έχει υπάρξει πραγματική πρόοδος για την ανανέωση, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι χαρούμενος που βρίσκεται στη Λίβερπουλ.

«Δεν έχει υπάρξει πραγματική πρόοδος όσον αφορά το νέο συμβόλαιο. Το συμβόλαιό μου λήγει το 2028, οπότε είμαι έτοιμος να φύγω κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, και μετά ας δούμε. Μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ, όπως έχω πει πολλές φορές. Αγαπώ τους οπαδούς και μου αρέσει πολύ να βρίσκομαι εδώ. Η οικογένειά μου είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σομποζλάι.