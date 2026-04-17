Χάθηκε η εξάδα, οριστικά στα play-in της Ευρωλίγκας ο Παναθηναϊκός

Χάθηκε η εξάδα, οριστικά στα play-in της Ευρωλίγκας ο Παναθηναϊκός

Τα δεδομένα για τους πράσινους

Το… δώρο που περίμενε ο Παναθηναϊκός AKTOR από το Κάουνας τελικώς δεν ήρθε.

Η Ζάλγκιρις μπορεί να δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στη μαχητική Παρί, ωστόσο οι Λιθουανοί πήραν τη νίκη, πανηγύρισαν το 23ο ροζ φύλλο αγώνα στη σεζόν και μαζί την εξασφάλιση μιας θέσης στην εξάδα και της απευθείας πρόκρισης στα playoffs της διοργάνωσης.

Ένα αποτέλεσμα που δεν βοήθησε το «τριφύλλι» στη μάχη για την έκτη θέση, με το σύνολο του Εργκίν Αταμάν να καλείται πλέον να διεκδικήσει την πρόκριση στα playoffs μέσω της διαδικασίας των play-in.

Επομένως, στόχος του Παναθηναϊκού δεν είναι άλλος από το να νικήσει απόψε στο δικό του παιχνίδι κόντρα στην Αναντολού Εφές και να κλειδώσει την 7η θέση της βαθμολογίας, η οποία θα του δώσει -τουλάχιστον- δύο ευκαιρίες, και μάλιστα σε εντός έδρας ματς, να πάρει το εισιτήριο για τα playoffs, εκεί όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει είτε τον Ολυμπιακό που τερμάτισε πρώτος είτε τον δεύτερο της βαθμολογίας.

Οι αγώνες του τουρνουά play-in θα γίνουν 21 και 24 Απριλίου.

Τα ζευγάρια του play-in της Euroleague

7ος vs 8ος
Νικητής —> Έβδομη θέση στην κατάταξη και playoffs κόντρα στον δεύτερο της βαθμολογίας
Ηττημένος —> Τελικός play-in

9ος vs 10ος
Νικητής —> Τελικός play-in
Ηττημένος —> Αποκλείεται
Τελικός play-in

Ηττημένος ζευγαριού 7ος-8ος vs Νικητής ζευγαριού 9ος-10ος
Νικητής —> Όγδοη θέση στην κατάταξη και playoffs με αντίπαλο τον πρώτο της βαθμολογίας
Ηττημένος —> Αποκλείεται

Τα ζευγάρια και ο αντίπαλος που περιμένει ο Ολυμπιακός από τα play-in

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκανε το καθήκον του ο Παναθηναϊκός και κλείδωσε την 7η θέση

EUROLEAGUE

|

Category image

Με τη Μονακό ο Παναθηναϊκός στα play-in και στο βάθος Βαλένθια

EUROLEAGUE

|

Category image

Σταθερότητα και κυνισμός...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Χάθηκε η εξάδα, οριστικά στα play-in της Ευρωλίγκας ο Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Για ψυχολογία, ενόψει του κύριου σκοπού

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Πρώτη και… αεράτη η ΑΕΛ, κρίσιμες μάχες την Κυριακή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πήρε τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ η ΑΕΚ

Κύπρος

|

Category image

«Ζητούμενο ήταν οι τρεις βαθμοί όμως δεν συνοδεύτηκαν με καλή εμφάνιση» - Πιστεύει στην πρόκριση ο Μαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα τρία γκολ και οι καλύτερες φάσεις από το ΑΕΛ – Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νίκη ψυχολογίας για την ΑΕΛ πριν το παιχνίδι της… σεζόν

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πανό γροθιά στο στομάχι από τους ΑΕΛίστες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ολυμπιακός: Προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ για Τζόουνς και Super Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με Ουζόχο και Μαγιαμπέλα η αποστολή της Ομόνοιας για ΑΠΟΕΛ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Παραμένει στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Μαρτινέλι»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη