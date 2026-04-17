Χάθηκε η εξάδα, οριστικά στα play-in της Ευρωλίγκας ο Παναθηναϊκός

Το… δώρο που περίμενε ο Παναθηναϊκός AKTOR από το Κάουνας τελικώς δεν ήρθε.

Η Ζάλγκιρις μπορεί να δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στη μαχητική Παρί, ωστόσο οι Λιθουανοί πήραν τη νίκη, πανηγύρισαν το 23ο ροζ φύλλο αγώνα στη σεζόν και μαζί την εξασφάλιση μιας θέσης στην εξάδα και της απευθείας πρόκρισης στα playoffs της διοργάνωσης.

Ένα αποτέλεσμα που δεν βοήθησε το «τριφύλλι» στη μάχη για την έκτη θέση, με το σύνολο του Εργκίν Αταμάν να καλείται πλέον να διεκδικήσει την πρόκριση στα playoffs μέσω της διαδικασίας των play-in.

Επομένως, στόχος του Παναθηναϊκού δεν είναι άλλος από το να νικήσει απόψε στο δικό του παιχνίδι κόντρα στην Αναντολού Εφές και να κλειδώσει την 7η θέση της βαθμολογίας, η οποία θα του δώσει -τουλάχιστον- δύο ευκαιρίες, και μάλιστα σε εντός έδρας ματς, να πάρει το εισιτήριο για τα playoffs, εκεί όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει είτε τον Ολυμπιακό που τερμάτισε πρώτος είτε τον δεύτερο της βαθμολογίας.

Οι αγώνες του τουρνουά play-in θα γίνουν 21 και 24 Απριλίου.

Τα ζευγάρια του play-in της Euroleague

7ος vs 8ος

Νικητής —> Έβδομη θέση στην κατάταξη και playoffs κόντρα στον δεύτερο της βαθμολογίας

Ηττημένος —> Τελικός play-in

9ος vs 10ος

Νικητής —> Τελικός play-in

Ηττημένος —> Αποκλείεται

Τελικός play-in

Ηττημένος ζευγαριού 7ος-8ος vs Νικητής ζευγαριού 9ος-10ος

Νικητής —> Όγδοη θέση στην κατάταξη και playoffs με αντίπαλο τον πρώτο της βαθμολογίας

Ηττημένος —> Αποκλείεται