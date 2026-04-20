Ο Πρωταράς επιβεβαίωσε την αξία του ως διεθνής προορισμός

Με επιτυχία, παρά τις προκλήσεις των καιρικών συνθηκών, ολοκληρώθηκαν οι ευρωπαϊκοί αγώνες μαραθωνίου κολύμβησης ανοικτής θάλασσας που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο 18–19 Απριλίου 2026 στην περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά.

Το αγώνισμα των 10 χιλιομέτρων, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για το Σάββατο και που αποτελούσε το πρώτο σκέλος του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου, δεν κατέστη δυνατό να διεξαχθεί, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν, παρά τις δύο παρατάσεις που δόθηκαν στην έναρξή του.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του Σαββάτου κατείχε το αγώνισμα των 800 μέτρων των Special Olympics, το οποίο μεταφέρθηκε και πραγματοποιήθηκε στο Κολυμβητήριο Παραλιμνίου. Οι Κύπριοι αθλητές σημείωσαν σημαντικές επιτυχίες, κατακτώντας τρία μετάλλια: δύο αργυρά με τους Δημήτρη Γιαννή και Ιωάννα Παφίτη, και ένα χάλκινο με τον Γιώργο Χριστοδούλου, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης και ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό.

Την Κυριακή, με τις καιρικές συνθήκες αισθητά βελτιωμένες, ο Πρωταράς φιλοξένησε κανονικά τον αγώνα βετεράνων κολυμβητών απόστασης τριών χιλιομέτρων. Συνολικά 115 αθλητές ηλικίας από 20 έως 85 ετών από 32 χώρες έδωσαν δυναμικά το «παρών» τους, επιβεβαιώνοντας το διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης. Ανάμεσά τους και ο θρύλος της ανοικτής θάλασσας, ο Βρετανός Μάικλ Ριντ, ο οποίος εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης και των εγκαταστάσεων.

Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν και οι επιτυχίες των Κυπρίων αθλητών στον αγώνα των βετεράνων:

Άνδρες Χρυσό: Βασιλούδης Παγιάτας Ορφέας (20–24) Αργυρά: Φλωρίδης Κωνσταντίνος (30–34), Χαϊλή Κώστας (35–39), Σκουρίδης Βασίλης (70–74) Χάλκινα: Χατζηστυλλής Ανδρέας (30–34), Φαντούσης Γιώργος (35–39), Ντουβάλ Νικόλας (50–54)

Γυναίκες Χρυσό: Πρατσή Ελένη (30–34) Αργυρό: Κόλινς Κρίστυ (50–54) Χάλκινα: Χαραλάμπους Σπυριδώνα (25–29), Κρητικού Χρυστάλλα (40–44)

Παρά τις δυσκολίες του Σαββάτου, η διοργάνωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, με τον Πρωταρά να κερδίζει για ακόμη μία χρονιά το στοίχημα της φιλοξενίας αγώνων υψηλού επιπέδου. Οι εντυπώσεις των συμμετεχόντων και των αξιωματούχων ήταν εξαιρετικές, τόσο για το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης και της ασφάλειας, όσο και για τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις και τα καταγάλανα νερά του Πρωταρά.

Ιδιαίτερα τιμητικές ήταν οι δηλώσεις του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κολύμβησης Αντόνιο Σίλβα, ο οποίος εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για την άρτια διοργάνωση και επιβεβαίωσε ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης και ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας, είναι έτοιμοι να φιλοξενήσουν το 2027 και το 2028 το Ευρωπαικό Κύπελλο των ελίτ αθλητών, μαζί με τους Αγώνες των Βετεράνων και των Special Olympics. Ανακοίνωσε επίσης ότι ο Πρωταράς είναι έτοιμος για να φιλοξενήσει το 2028 και τους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Νέων, μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του αθλήματος που διεξάγονται στην Ευρώπη.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κολύμβησης, Αλέξανδρος Χριστοφόρου, ευχαρίστησε θερμά την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και ιδιαίτερα τον πρόεδρος της Αντόνιο Σίλβα για την εμπιστοσύνη τους προς την Κύπρο. Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας και ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Γιώργο Νικολέττο για τη συνεχή και ουσιαστική στήριξη, που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης. Θερμές ευχαριστίες επίσης εξέφρασε προς την πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών Μαρία Βασιλειάδου και την National Director Ελένη Ρωσσίδου, καθώς επίσης τον Ν.Ο. Κωνσταντίας και όσους εργάστηκαν εθελοντικά, αφού η συνεισφορά τους ήταν καθοριστική στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας, Γιώργος Νικολέττος, συνεχάρη την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κολύμβησης και την Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης, δηλώνοντας παράλληλα την ετοιμότητα του Δήμου να στηρίξει και να φιλοξενήσει με επιτυχία και τις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης εκφράζει τις θερμές τις ευχαριστίες στους χορηγούς των αγώνων. Τον μεγάλο χορηγό και συνδιοργανωτή, τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας. Τον πλατινένιο χορηγό ΑΛΦΑΜΕΓΑ, τους χρυσούς χορηγούς Sunrise Hotels, Microplus και EPAM. Τους ασημένιους χορηγούς House of Brands, Nava και Parallax Experience και τους θεσμικούς χορηγούς το Υφυπουργείο Τουρισμού και τον Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού.