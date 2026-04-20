Κατεβάζει ρολά και στέλνει… μήνυμα ο Κυριακίδης

Ημέρα ξεκούρασης είναι η σημερινή (20/04) για τους ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας, μετά από ρεπό που παραχώρησε η τεχνική ηγεσία. Άπαντες έδωσαν πολλές δυνάμεις σε διάστημα πέντε ημερών, στα δύο νικηφόρα παιχνίδια με ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ. Η σκληρή δουλειά ανταμείφθηκε με έξι βαθμούς «χρυσάφι», οι οποίοι εκτόξευσαν τους πράσινους. Η κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος μοιάζει πλέον με «τυπική διαδικασία» καθώς το «τριφύλλι» περιμένει την μαθηματική «σφραγίδα».

Απ’ εκεί και πέρα, η προσοχή στα τρία τελευταία παιχνίδια «μοιράζεται» στα δύο. Η επιθετική γραμμή με μπροστάρηδες τους Μάε και Σεμέδο στρέφει την προσοχή επάνω της, ενώ ο Κυριακίδης κέρδισε το χειροκρότημα και την εμπιστοσύνη όλων. Κλήθηκε στην ίσως πιο δύσκολη περίοδο να καλύψει το κενό των Φαμπιάνο και Ουζόχο. Αμφότεροι ήταν στο απουσιολόγιο μέχρι πρόσφατα λόγω τραυματισμού κι έτσι ο 27χρονος πήρε… εντολή να προβάρει τα γάντια του. Και τους έβγαλε όλους ασπροπρόσωπους.

Ο Κυριακίδης μπορεί να μην δοκιμάστηκε ιδιαίτερα στο παιχνίδι με την Πάφο FC, ωστόσο με την ΑΕΚ και τον ΑΠΟΕΛ χρειάστηκαν οι εντυπωσιακές επεμβάσεις του για να διατηρηθεί το μηδέν. Η δουλειά που γίνεται από το τεχνικό επιτελείο σε συνδυασμό με την αλληλοστήριξη των τερματοφυλάκων, συνθέτει μια εξαιρετική τριπλέτα, έτοιμη ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Το συμβόλαιο του Κυριακίδη ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Μάιο, ωστόσο οι εμφανίσεις του και η αφοσίωση του, δείχνουν τον… δρόμο σε Μπεργκ και διοίκηση. Ο ίδιος απολαμβάνει την εκτίμηση όλων στην Ομόνοια κι έτσι δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος για μη ανανέωση της συνεργασίας. Βέβαια, στο μυαλό όλων είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος κι έπειτα θα ανοίξει το κεφάλαιο των ανανεώσεων.