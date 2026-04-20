ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κατεβάζει ρολά και στέλνει… μήνυμα ο Κυριακίδης

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Δημοσιευτηκε:

Ημέρα ξεκούρασης είναι η σημερινή (20/04) για τους ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας, μετά από ρεπό που παραχώρησε η τεχνική ηγεσία. Άπαντες έδωσαν πολλές δυνάμεις σε διάστημα πέντε ημερών, στα δύο νικηφόρα παιχνίδια με ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ. Η σκληρή δουλειά ανταμείφθηκε με έξι βαθμούς «χρυσάφι», οι οποίοι εκτόξευσαν τους πράσινους. Η κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος μοιάζει πλέον με «τυπική διαδικασία» καθώς το «τριφύλλι» περιμένει την μαθηματική «σφραγίδα».

Απ’ εκεί και πέρα, η προσοχή στα τρία τελευταία παιχνίδια «μοιράζεται» στα δύο. Η επιθετική γραμμή με μπροστάρηδες τους Μάε και Σεμέδο στρέφει την προσοχή επάνω της, ενώ ο Κυριακίδης κέρδισε το χειροκρότημα και την εμπιστοσύνη όλων. Κλήθηκε στην ίσως πιο δύσκολη περίοδο να καλύψει το κενό των Φαμπιάνο και Ουζόχο. Αμφότεροι ήταν στο απουσιολόγιο μέχρι πρόσφατα λόγω τραυματισμού κι έτσι ο 27χρονος πήρε… εντολή να προβάρει τα γάντια του. Και τους έβγαλε όλους ασπροπρόσωπους.

Ο Κυριακίδης μπορεί να μην δοκιμάστηκε ιδιαίτερα στο παιχνίδι με την Πάφο FC, ωστόσο με την ΑΕΚ και τον ΑΠΟΕΛ χρειάστηκαν οι εντυπωσιακές επεμβάσεις του για να διατηρηθεί το μηδέν. Η δουλειά που γίνεται από το τεχνικό επιτελείο σε συνδυασμό με την αλληλοστήριξη των τερματοφυλάκων, συνθέτει μια εξαιρετική τριπλέτα, έτοιμη ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Το συμβόλαιο του Κυριακίδη ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Μάιο, ωστόσο οι εμφανίσεις του και η αφοσίωση του, δείχνουν τον… δρόμο σε Μπεργκ και διοίκηση. Ο ίδιος απολαμβάνει την εκτίμηση όλων στην Ομόνοια κι έτσι δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος για μη ανανέωση της συνεργασίας. Βέβαια, στο μυαλό όλων είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος κι έπειτα θα ανοίξει το κεφάλαιο των ανανεώσεων.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Ρούντιγκερ συμφώνησε και υπογράφει νέο συμβόλαιο με την Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ευχάριστη ανατροπή για Ιωαννίδη: Αποφεύγει το νυστέρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στα ραντάρ της Γιουνάιτεντ ο Τσουαμενί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Premier League - 34η αγωνιστική: Η Τότεναμ παίζει το τελευταίο της χαρτί για παραμονή στην κατηγορία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκλεισε τον 18χρονο Γάλλο εξτρέμ Ματίς Ντετουρμπέ η Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παιχνίδι δίχως αύριο για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Μονακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Βραβεία «Laureus»: Θρίαμβος των Αλκαράθ, Σαμπαλένκα, Γιαμάλ και Παρί Σεν Ζερμέν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Σωστός ο Κούσμα στο «αιώνιο» - Κακή διαιτησία του Άρης - Απόλλων, απογοητευτική σε ματς του β΄γκρουπ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Η Νιούκαστλ ζητάει 75 εκατ. από την Μπάγερν για τον Γκόρντον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

La Liga-33η αγωνιστική: Εντός έδρας δοκιμασίες για Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πρόγραμμα σήμερα Τρίτη (21/4)

TV

|

Category image

Για 5η σερί χρονιά σε τελικό η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – Ραντεβού με την Robo Markets ΑΕΛ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αρμπελόα: Ύψωσε «ασπίδα προστασίας» στον Μπαπέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φούτσαλ: Στους τελικούς ο ΑΠΟΕΛ με επική ανατροπή επί της Ομόνοιας - «Καθάρισε» στην παράταση η ΑΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Προτιμώ Ολυμπιακό στα Playoffs, δεν μας περνάει σε πέντε παιχνίδια»

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη