«Έχουμε πίστη να πάμε στον τελικό» - Η απάντηση του Γκαρσία για το μέλλον του

100 χρόνια ζωής κλείνει ο ΠΑΟΚ και δεν θα μπορούσε να λείπει η… μορφή του Πάμπλο Γκαρσία από τα ελληνικά δημοσιεύματα.

Ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ φιλοξενήθηκε στην εκπομπή της ιστοσελίδας «SPORT24» και μεταξύ άλλων κλήθηκε να σχολιάσει την τρέχουσα σεζόν αλλά και το μέλλον του.

Αναλυτικά: «Παλεύω. Πάντα είμαι στις δυσκολίες, ποδοσφαιρικά. Δύσκολη χρονιά, έχουμε τον ημιτελικό. Έχουμε εμπειρία και όρεξη. Θέλουμε να πάμε στον τελικό. Είχαμε πολλά καλά ματς. Είχαμε προβλήματα, τα παιδιά δουλεύουν καλά. Έχουμε πίστη να πάμε στον τελικό. Είμαστε σε μεγάλη ομάδα.

Έζησα τα χρόνια που ήταν πολύ καλά στον ΑΠΟΕΛ και με μένα δεν είναι εκεί που ήταν, αλλά ο κόσμος πρέπει να καταλαβαίνει πώς είναι τα πράγματα. Δεν είναι όλα τα ίδια».

Για το αν σκέφτεται την επιστροφή στην Ελλάδα: «Όλα ανοικτά είναι. Εδώ ήρθα για ένα χρόνο. Κοιτάω μπροστά αλλά να τελειώσουμε καλά εδώ. Το βλέπουμε μέρα με τη μέρα».