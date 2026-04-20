Ο Χάτζι ανέλαβε την εθνική ομάδα της Ρουμανίας
Ο Γκεόργκε Χάτζι αναλαμβάνει το πόστο του προπονητή στην εθνική ομάδα της Ρουμανίας όπως έγινε γνωστό.
Ο Γκεόργκε Χάτζι είναι ο νέος τεχνικός της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας σήμερα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χάτζι ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.
Θυμίζουμε ότι στο πόστο του προπονητή της εθνικής Ρουμανίας ήταν ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, μία θέση που έμεινε κενή μετά την απώλεια του μεγάλου Ρουμάνου προπονητή. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία αποφάσισε να παραδώσει τα κλειδιά πλέον σε ένα άλλο τεράστιο όνομα του ποδοσφαίρου της Ρουμανίας, και κατά πολλούς τον μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή που έχει βγάλει ποτέ η χώρα.
Ο Χάτζι ήταν στον πάγκο της Φαρούλ μέχρι και τον περασμένο Ιούνιο, ενώ έχει περάσει και από τις Βιτορούλ, Γαλατασαράι, Στεάουα Βουκουρεστίου, Μπούρσασπορ.