Έκανε το καθήκον του ο Παναθηναϊκός και κλείδωσε την 7η θέση

Έκανε τη δουλειά, αλλά δεν πήρε... δώρο ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε με σκορ 97-62 επί της Εφές στο «Telekom Center Athens» για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague, όμως δεν εξασφάλισε απευθείας θέση στην οκτάδα, καθώς η Ζάλγκιρις νίκησε την Παρί.

Αυτό σημαίνει ότι η θέση των πράσινων στην οκτάδα θα κριθεί μέσω της διαδικασίας των play-in. Εκεί, θα αντιμετωπίσουν την 8η Μονακό την ερχόμενη Τρίτη (21/04), εντός έδρας, με έπαθλο την 7η θέση, που θα τους στείλει πάνω στη Βαλένθια. Σε περίπτωση ήττας από τους Μονεγάσκους, θα έχουν και δεύτερη ευκαιρία (24/04), καθώς θα παίξουν ξανά στο «T-Center» με τον νικητή του Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας, για την 8η θέση, που οδηγεί σε διασταύρωμα με τον Ολυμπιακό!

Αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος από την αρχή μέχρι το τέλος του ματς, αντιμετωπίζοντας μία Εφές που ήταν αδιάφορη βαθμολογικά, αλλά και λειψή λόγω των πολλών απουσιών. Οι παίκτες του Αταμάν έλεγξαν το παιχνίδι και πήραν άνετο ροζ φύλλο, ολοκληρώνοντας την κανονική περίοδο με ρεκόρ 22-16.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο εντυπωσιακός Νίκος Ρογκαβόπουλος, που επέστρεψε δυναμικά με 24 πόντους. Ισάριθμους έβαλε ο Κέντρικ Ναν, ενώ 14 πόντους μαζί με 7 ριμπάουντ είχε ο ολοένα και καλύτερος Ματίας Λεσόρ και 14 πόντους μαζί με 6 ριμπάουντ ο Κένεθ Φαρίντ.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 45-38, 71-43, 97-62.