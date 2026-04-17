Με τη Μονακό ο Παναθηναϊκός στα play-in και στο βάθος Βαλένθια

Με τη Μονακό ο Παναθηναϊκός στα play-in και στο βάθος Βαλένθια

Οι ημερομηνίες και πώς προκύπτει ντέρμπι «αιωνίων»

Με τη νίκη του απέναντι στην Αναντολού Εφές, ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο της Euroleague στην 7η θέση και μπαίνει στη διαδικασία των play-in με πλεονέκτημα έδρας. Το «τριφύλλι» περίμενε ένα… δώρο από το Κάουνας, όμως η Ζάλγκιρις έκανε το καθήκον της απέναντι στην Παρί, εξασφάλισε την παρουσία της στην εξάδα και άφησε τους πράσινους οριστικά εκτός 6άδας.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός στρέφει πλέον την προσοχή του στο πρώτο και πιο κρίσιμο παιχνίδι των play-in, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μονακό. Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς τερμάτισε 8η, διαλύοντας τη Χάποελ Τελ Αβίβ και «κλειδώνοντας» τη συμμετοχή της στο ζευγάρι 7ος-8ος. Το μεγάλο ματς θα διεξαχθεί την Τρίτη 21 Απριλίου στο T-Center.

Με νίκη απέναντι στη Μονακό, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα προκριθεί απευθείας στα playoffs ως 7η και θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Βαλένθια, η οποία τερμάτισε 2η, και θα έχει το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά.

Σε περίπτωση ήττας από τη Μονακό, οι πράσινοι θα έχουν μία δεύτερη και τελευταία ευκαιρία. Θα αγωνιστούν στον τελικό των play-in, που θα διεξαχθεί στις 24 Απριλίου στο T-Center, απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας. Ο νικητής αυτού του τελικού θα πάρει την 8η θέση και θα αντιμετωπίσει στα playoffs τον Ολυμπιακό, ο οποίος ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στην κορυφή της βαθμολογίας.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Παναθηναϊκός γνωρίζει πλέον ξεκάθαρα τη διαδρομή του: μία νίκη για να βρεθεί απέναντι στη Ρεάλ, ή -αν χάσει από τη Μονακό- μία δεύτερη ευκαιρία στον τελικό των play-in για να φτάσει σε σειρά με τον Ολυμπιακό. Σε διαφορετική περίπτωση, δύο ήττες θα σημάνουν αποκλεισμό.

Τα ζευγάρια του play-in της Euroleague

Παναθηναϊκός (7ος)-Μονακό (8η)

Νικητής —> Έβδομη θέση στην κατάταξη και playoffs κόντρα στον δεύτερο (Βαλένθια) της βαθμολογίας

Ηττημένος —> Τελικός play-in

Μπαρτσελόνα (9η)-Ερυθρός Αστέρας (10ος)

Νικητής —> Τελικός play-in

Ηττημένος —> Αποκλείεται

Τελικός play-in

Ηττημένος ζευγαριού Παναθηναϊκός (7ος)-Μονακό (8η) vs Νικητής ζευγαριού Μπαρτσελόνα (9η)-Ερυθρός Αστέρας (10ος)

Νικητής —> Όγδοη θέση στην κατάταξη και playoffs με αντίπαλο τον πρώτο (Ολυμπιακός) της βαθμολογίας

Ηττημένος —> Αποκλείεται

