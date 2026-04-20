Σαν «μπούμερανγκ» το «Ομόνοια ερχόμαστε»

Τι το ήθελαν από τον ΑΠΟΕΛ, πριν από τον αγώνα με την Ομόνοια, στο ΓΣΠ να δημοσιεύσουν ηχητικό του προέδρου της ομάδας, Χάρη Φωτίου, κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικών δηλώσεων (στον Super Sport FM) από τον εκπρόσωπο Τύπου, Νεκτάριο Πετεβίνο.

Η ατάκα του διοικητικού ηγέτη των γαλαζοκιτρίνων πολύ γρήγορα γύρισε μπούμερανγκ, αφού οι πράσινοι από το 12’ έδειξαν να καθαρίζουν το παιχνίδι, όπως και έγινε εν τέλει.

Γι’ αυτό και το «Ομόνοια ερχόμαστε» μετατράπηκε σε πείραγμα προς τον ΑΠΟΕΛ, με την ατάκα να κάνει (και θα συνεχίσει να κάνει για αρκετό καιρό) περιπαικτικά τον γύρο του διαδικτύου.

