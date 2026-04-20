Στο δρόμο για το «Χρυσό Παπούτσι»: Ο Κέιν και οι...άλλοι

Ο Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα) δεν σκόραρε στην εκτός έδρας νίκη (2-1 επί της Σπόρτινγκ Λισαβόνας ), έμεινε στα 21 γκολ (σ.σ: του αφαιρέθηκε το γκολ που του είχε πιστωθεί στην εκτός έδρας νίκη (2-1) επί της Ζιλ Βισέντε) και τους 31,5 βαθμούς, υποχωρώντας στην 16η θέση στην κατάταξη για το «Χρυσό Παπούτσι», το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της «Γηραιάς Ηπείρου»

Ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League, Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), δεν σκόραρε απέναντι στη νίκη (2-0)των «Ερυθρόλευκων» απέναντι στον Παναθηναϊκό , έμεινε στα 17 γκολ και τους 25,5 βαθμούς, και υποχώρησε στην 37η θέση.

Δεν άλλαξε φυσικά η σειρά στην τριάδα του βάθμου. Ο Χάρι Κέιν (Μπάγερν σκόραρε στην εντός έδρας νίκη με 4-2 επί της Στουτγκάρδη-με την οποία οι Βαυαροί επιβεβαίωσαν τον 13ο τίτλο τους τα 14 τελευταία χρόνια-έφτασε τα 32 γκολ και τους 64 βαθμούς. Πίσω του είναι ο Κιλιάν Μπαπέ (σ.σ: η ισπανία είχε τελικό Κυπέλλου) και ο Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι/ σκόραρε στη νίκη με 2-1 επί της Άρσεναλ), που έχουν από 23 γκολ και 46 βαθμούς, σε δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.

Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.

Οι πρώτοι 32 (λόγω ισοβαθμίας) της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»:

1. Χάρι Κέιν Μπάγερν 62 (31 γκολ Χ 2) 2. Κιλιάν Μπαπέ Ρεάλ Μαδρίτης 46 (23 γκολ Χ 2) 3. Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι 46 (23 γκολ Χ 2) 4. Βεντάτ Μουρίκι Μαγιόρκα 42 (21 γκολ Χ 1) 5. Ιγκόρ Τιάγκο Μπρέντφορντ 42 (21 γκολ Χ 2) 6. Ντιόν Μπέλιο Ντιναμό Ζάγκρεμπ 40,5 (27 γκολ Χ 1,5) 7. Λουίς Σουάρες Σπόρτινγκ Λισαβόνας 36 (24 γκολ Χ 1,5) 8. Ντένις Ουντάβ Στουτγκάρδη 36 (18 γκολ Χ 2) 9. Αλεξάνταρ Κατάι Ερυθρός Αστέρας 34,5 (23 γκολ Χ 1,5) 10. Αγιάσε Ουεντά Φέγενορντ 34,5 (23 γκολ Χ 1,5) 11. Εστέμπαν Λεπάουλ Ρεν 34 (17 γκολ Χ 2) 12. Πολ Ονουάτσο Τραμπζονσπόρ 33 (22 γκολ Χ 1,5) 13. Λαουτάρο Μαρτίνες Ίντερ 32 (16 γκολ Χ 2) 14. Χοακίν Πανικέλι Στρασμπούρ 32 (16 γκολ Χ 2) 15. Άντε Μπούντιμιρ Οσασούνα 32 (16 γκολ Χ 2) 16. Βαγγέλης Παυλίδης Μπενφίκα 31,5 (21 γκολ Χ 1,5) 17. Ράιαν Μαέε Ομόνοια 30 (20 γκολ Χ 1,5) 18. Λαμίν Γιαμάλ Μπαρτσελόνα 30 (15 γκολ Χ 2) 19. Μέισον Γκρίνγουντ Μαρσέιγ 30 (15 γκολ Χ 2) 20. Λουίς Ντίας Μπάγερν 30 (15 γκολ Χ 2) 21. Άντονι Σεμένιο Μάντσεστερ Σίτι 30 (15 γκολ Χ 2) 22. Ιμπραχίμ Ντιαμπατέ Γκάις 29 (19 γκολ Χ 1,5) 23. Γιάνις Μπεργκαουί Εστορίλ 28,5 (19 γκολ Χ 1,5) 24. Ντάρκο Λέμαγιτς RFS Ρίγα 28 (28 γκολ Χ 1) 25. Φεράν Τόρες Μπαρτσελόνα 28 (14 γκολ Χ 2) 26. Σερού Γκιρασί Ντόρτμουντ 28 (14 γκολ Χ 2) 27. Ζοάο Πέδρο Τσέλσι 28 (28 γκολ Χ 1) 28. Ντόνιελ Μάλεν Ρόμα 28 (14 γκολ Χ 2) 29. Αουγκούστ Πρίσκε Τζουργκάρντεν 27 (18 γκολ Χ 1,5) 30. Ντάνιελ Κάρλσμπακ Σάρμποργκ 08 27 (18 γκολ Χ 1,5) 31. Έλντουρ Σομουρόντοφ Μπασάκσεχιρ 27 (18 γκολ Χ 1,5) 32. Στέφαν Σιγκούρνταρσον Γκόου Αχέντ Ιγκλς 27 (18 γκολ Χ 1,5)