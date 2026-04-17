Τα ζευγάρια και ο αντίπαλος που περιμένει ο Ολυμπιακός από τα play-in

Η κανονική περίοδος της φετινής Ευρωλίγκας ολοκληρώθηκε και πλέον η προσοχή στρέφεται αρχικά στα play-in και εν συνεχεία στα Playoffs, από τα οποία τελικά θα προκύψουν οι τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο Final Four της Αθήνας (22-24 Μαΐου)!

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του κόντρα στην Εφές, όμως η νίκη της Ζάλγκιρις κόντρα στην Παρί τον άφησε οριστικά εκτός εξάδας, κάτι που σημαίνει ότι οι «πράσινοι» θα πρέπει να περάσουν από τα play-in για να κερδίσουν την πρόκριση στο Final-Four, ενώ ο πρώτος Ολυμπιακός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στα playoffs την Παρασκευή 24/4 (θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα νικήσει στο δεύτερο παιχνίδι των play-in).

Μιλώντας για τα playoffs, θα ξεκινήσουν την Τρίτη 28 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι τις 13 Μαΐου, ενώ γνωρίζουμε ήδη τα δύο από τα τέσσερα ζευγάρια και περιμένουμε να μάθουμε τα άλλα δύο μέσα από τη διαδικασία των play-in.

Στα ήδη γνωστά ζευγάρια των playoffs, η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία τερμάτισε στην 3η θέση της βαθμολογίας, θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία έπεσε στην 6η θέση μετά την ήττα της από τη Μονακό, με τη «βασίλισσα» να έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Παράλληλα, η 4η Φενέρμπαχτσε θα κοντραριστεί με την 5η Ζάλγκιρις, έχοντας και εκείνη το αβαντάζ της έδρας.

Τα δύο υπόλοιπα ζευγάρια θα προκύψουν από τα play-in, στα οποία συμμετέχουν Παναθηναϊκός, Μονακό, Μπαρτσελόνα και Ερυθρός Αστέρας. Μάλιστα, παραμένει πιθανό και το σενάριο να δούμε σειρά με ντέρμπι «αιωνίων» στα playoffs, κάτι το οποίο θα συμβεί αν ο Παναθηναϊκός ηττηθεί στο πρώτο του παιχνίδι στα play-in και στη συνέχεια νικήσει το δεύτερο, για να μπει στα playoffs ως 8ος.

Θυμίζουμε ότι οι σειρές των playoffs είναι Best-Of-Five, κάτι που σημαίνει ότι την πρόκριση στο Final Four θα πανηγυρίσουν οι ομάδες που θα φτάσουν πρώτες τις τρεις νίκες στο ζευγάρι τους.

Τα ζευγάρια των playoffs στη φετινή Ευρωλίγκα:

Ρεάλ Μαδρίτης (3)-Χάποελ Τελ Αβίβ (6)

Φενέρμπαχτσε (4)-Ζάλγκιρις (5)

Ολυμπιακός (1)-Ομάδα από τα play-in

Βαλένθια (2)-Ομάδα από τα play-in