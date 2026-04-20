«Γλυκοκοιτάζει» τον Μπαρκολά η Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα φαίνεται πως έχει βάλει για τα... καλά στο στόχαστρο τον Μπαρκολά της Παρί Σεν Ζερμέν, όπως υποστηρίζει η Sport για την ενίσχυση των άκρων της επίθεσής της.

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρει πως ο 23χρονος ταλαντούχος Γάλλος εξτρέμ έχει «μαγνητίσει» με τις εμφανίσεις του και βρίσκεται στο... μικροσκόπιο πολλών ομάδων της Premier League. Αυτή ωστόσο που φαίνεται να έχει πάρει πιο ζεστά το θέμα της απόκτησης του είναι η Μπάρτσα, η οποία βλέπει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο στο πρόσωπό του.

Το αγκάθι της υπόθεσης είναι το οικονομικό σκέλος, αφού ο σύλλογος της Καταλονίας αντιμετωπίζει περιορισμούς στις μεταγραφικές του κινήσεις και η περίπτωση του ελπιδοφόρου παίκτη θα φτάσει και ίσως ξεπεράσει τα 80 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο Μπαρκολά έχει συμβόλαιο με τους Παριζιάνους έως το 2028 και οι πρωτευουσιάνοι δε φαίνονται διατεθειμένοι να αφήσουν εύκολα ένα από τα αστέρια τους.

Ακόμη, δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση, ωστόσο οι Μπλαουγκράνα φαίνεται πως παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τον νεαρό αθλητή. Ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά μετρά 12 γκολ και 7 ασίστ σε σύνολο 40 αγώνων τη φετινή σεζόν, σε όλες τις διοργανώσεις.

