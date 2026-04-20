Κατρακύλησε στο Νο 80 του κόσμου ο Τσιτσιπάς!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την καθοδική πορεία, υποχώρησε ακόμη 13 θέσεις, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, και βρίσκεται πλέον στο Νο 80 του κόσμου με 715 βαθμούς, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η ATP. 

Αυτή, μάλιστα, είναι η χειρότερη θέση του μετά το Νο 82 τον Μάρτιο του 2018! Στο μεταξύ ο Γιανίκ Σίνερ παρέμεινε για δεύτερη εβδομάδα στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, μετά την κατάκτηση του τίτλου στο τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν από την έναρξη του τουρνουά στο Ίντιαν Ουέλς, ο Αλκαράθ είχε προβάδισμα 3.150 βαθμών έναντι του Σίνερ, αλλά ο 24χρονος Ιταλός ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση και, κατακτώντας τους τίτλους σε Ιντιαν Ουέλς, Μαϊάμι και Μόντε Κάρλο. Η πρώτη δεκάδα στον κόσμο:

 1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία)         13.350 βαθμοί  2. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία)      12.960  3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία)    5.255  4. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία)       4.710  5. Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς)    4.100  6. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ)              4.070  7. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ)             3.870  8. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία)     3.845  9. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία)      3.715 10. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία)     3.560 ... 80. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ)      715

 

