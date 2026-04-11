Από 5ος μέχρι 9ος ο Παναθηναϊκός - Τα σενάρια πριν την 38η αγωνιστική στη Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις δικές του δυνάμεις, αφού ακόμη κι αν κάνει το αυτονόητο, επικρατώντας της Εφές στο T-Center την ερχόμενη Πέμπτη, θα χρειαστεί ταυτόχρονα και έναν ευνοϊκό συνδυασμό αποτελεσμάτων στα υπόλοιπα ματς για να αποφύγει τα play in.

Kαι όλα αυτά τα σενάρια που θα δούμε πιο κάτω είναι με τη λογική ότι η ομάδα του Αταμάν θα νικήσει την Εφές

Σενάριο 1

Ήττα Ζάλγκιρις εντός έδρας από την Παρί

Ήττα Ερυθρού Αστέρα εκτός έδρας από τη Ρεάλ

* Σε αυτή την περίπτωση ο Παναθηναϊκός τερματίζει 6ος είτε σε ισοβαθμία με τη Ζάλγκιρις, είτε σε τριπλή ισοβαθμία με Ζάλγκιρις και Μονακό.

Σενάριο 2

Ήττα Ζάλγκιρις εντός έδρας από την Παρί

Ήττα Ερυθρού Αστέρα εκτός έδρας από τη Ρεάλ

Η Χάποελ να κάνει 0/2 με Μακάμπι (σε ουδέτερο) και Μονακό (εκτός)

* Σε αυτή την περίπτωση ο Παναθηναϊκός τερματίζει 5ος είτε σε τριπλή ισοβαθμία με Ζάλγκιρις, Χάποελ, είτε σε τετραπλή με Ζάλγκιρις, Χάποελ και Μονακό

Σενάριο 3

Η Χάποελ να κάνει 0/2 με Μακάμπι (σε ουδέτερο) και Μονακό (εκτός)

Ήττα Ερυθρού Αστέρα εκτός έδρας από τη Ρεάλ

* Σε αυτή την περίπτωση ο Παναθηναϊκός βγαίνει 6ος σε τριπλή ισοβαθμία με Χάποελ και Μονακό.

Τι συμβαίνει αν κερδίσουν Ζάλγκιρις, Ερυθρός Αστέρας και κάνει έστω μία νίκη η Χάποελ

Στο ενδεχόμενο που κερδίσει η Ζάλγκιρις και η Χάποελ κάνει τουλάχιστον μία νίκη, αυτόματα θα βάλουν από κάτω τον Παναθηναϊκό, καθώς θα φτάσουν στις 23 νίκες. Σε αυτή την περίπτωση, οι πράσινοι θα τερματίσουν 7οι αν δεν επικρατήσει ο Ερυθρός στη Μαδρίτη της Ρεάλ. Σε αντίθετη περίπτωση θα πέσουν στην 8η θέση, αν δηλαδή οι ερυθρόλευκοι του Βελιγραδίου φύγουν με το διπλό από την ισπανική πρωτεύουσα.

Τι ισχύει σε περίπτωση ήττας του Παναθηναϊκού

Αν ο Παναθηναϊκός ηττηθεί την τελευταία αγωνιστική από την Εφές στο T-Center θα ολοκληρώσει με 21 νίκες τη regular season και τότε μπορεί να πέσει μέχρι και 9ος αν κερδίσει είτε η Μονακό, είτε ο Ερυθρός Αστέρας και παράλληλα επικρατήσει η Μπαρτσελόνα της Μπάγερν εντός έδρας.

Ακόμη και σε περίπτωση ήττας και της Μονακό από τη Χάποελ και του Ερυθρού από τη Ρεάλ, ο Παναθηναϊκός τερματίζει 9ος σε 4η ισοβαθμία (Ερυθρός, Μονακό, Παναθηναϊκός, Μπαρτσελόνα), αν φυσικά επικρατήσει παράλληλα η Μπαρτσελόνα της Μπάγερν.

Αντίθετα, αν ηττηθεί η Μπαρτσελόνα, σε τριπλή ισοβαθμία με Μονακό και Ερυθρό στις 21 νίκες, ο Παναθηναϊκός καταλαμβάνει την 8η θέση.

