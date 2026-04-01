MVP του Μαρτίου στην Ευρωλίγκα ο Κάρλικ Τζόουνς

Πολυτιμότερος παίκτης στην Ευρωλίγκα για τον Μάρτιο αναδείχθηκε ο Κάρλικ Τζόουνς.

Ο Νοτιοσουδανός γκαρντ επέστρεψε από τετράμηνη απουσία λόγω τραυματισμού και οδήγησε την Παρτίζαν, που ήταν 19η με 9-20, σε πέντε σερί νίκες. Ο ίδιος στο διάστημα αυτό είχε 18,4 πόντους (60% στα σουτ), 4,8 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 1,2 κλεψίματα και 20,8 στην αξιολόγηση κατά μέσο όρο.

Ο Τζόουνς έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης της Παρτίζαν που παίρνει το συγκεκριμένο βραβείο μετά τον Μιλτ Παλάσιο τον Μάρτιο του 2008, τον Νόβιτσα Βελίτσκοβιτς τον Φεβρουάριο του 2009 και τον Άλεκς Μάριτς τον Δεκέμβριο του 2009.

