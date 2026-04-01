To πείσμα του φέρνει αποτέλεσμα

Δεν τα παράτατησε ποτέ ο Αντρέας Παρασκευά

Ξεχωριστό ήταν το νικηφόρο φιλικό παιχνίδι της Κύπρου με τη Μολδαβία για τον 27χρονο (15/9/98) τερματοφύλακα της ΑΕΚ Ανδρέα Παρασκευά, αφού πραγματοποίησε το ντεμπούτο του κάτω από τα γκολπόστ της εθνικής μας ομάδας.

Ο Παρασκευά κατάφερε να ξεπεράσει τους σοβαρούς τραυματισμούς (και χειρουργικές επεμβάσεις) του παρελθόντος και κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε τις πρώτες του επίσημες εμφανίσεις με την ΑΕΚ. Θυμίζουμε, ότι ο Κύπριος πορτιέρο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην κατάκτηση του φετινού Σούπερ Καπ, όταν τον περασμένο Οκτώβριο, στο ΓΣΠ, απόκρουσε το τελευταίο πέναλτι και χάρισε στην ΑΕΚ τον τίτλο σε βάρος της Πάφος F.C. (5-4 στη διαδικασία των πέναλτι).

Παράλληλα, ήταν βασικός σε τρία παιχνίδια πρωταθλήματος, τα δύο από τα οποία, μάλιστα, ήταν σε εκτός έδρας ντέρμπι, και από τα οποία η ΑΕΚ κατάφερε να αποδράσει με σημαντικά διπλά. Συγκεκριμένα, ο Παρασκευά αγωνίστηκε στο παιχνίδι με την Πάφος FC στο «Στέλιος Κυριακίδης», την 19η αγωνιστική, με την ομάδα της Λάρνακας να κερδίζει 2-1, ενώ την επόμενη αγωνιστική έπαιξε στην εντυπωσιακή πεντάρα (5-0) σε βάρος της ΕΝΠ στην «Αρένα». Ήταν, επίσης, βασικός στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ (21η αγωνιστική), όταν η ΑΕΚ και πάλι έφυγε νικήτρια με 2-1.

Στην ΑΕΚ πιστεύουν πολύ στις δυνατότητες του Ανδρέα Παρασκευά, γι΄ αυτό και τον στήριξαν έμπρακτα όλο το προηγούμενο διάστημα όταν αντιμετώπισε τις δυσκολίες με τους σοβαρούς τραυματισμούς. Εξού και σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, πρόκειται να του ανανεώσουν το συμβόλαιο για άλλα δύο χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Το υφιστάμενο συμβόλαιο του Παρασκευά εκπνέει με το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Εστιάζει στον Απόλλων

Στο μεταξύ, με την ενσωμάτωση των Κύπριων διεθνών, Ανδρέα Παρασκευά και Χαράλαμπου Κυριάκου (και ο δεύτερος ξεκίνησε βασικός στο φιλικό της Κύπρου κι έγινε αλλαγή στο 73΄), συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ ενόψει του κυριακάτικου καθοριστικού ντέρμπι με τον Απόλλωνα, στο «Αλφαμέγα». Τα βλέμματα είναι στραμμένα στους Μιραμόν, Ναούμ και Σουάρες, κατά πόσον θα κριθούν έτοιμοι για να συμπεριληφθούν στην αποστολή του αγώνα. Όλα θα ξεκαθαρίσουν στις προσεχείς προπονήσεις. Ένα ντέρμπι υψίστης σημασίας αφού με διπλό στη Λεμεσό θα ξεφύγει πέντε βαθμούς από τον Απόλλωνα στη μάχη για ευρωπαϊκό εισιτήριο.

 

