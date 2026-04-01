Ο Πρεστιάνι μίλησε για το πολυσυζητημένο επεισόδιό του με τον Βινίσιους! Ο 20χρονος Αργεντινός ποδοσφαιριστής της Μπενφίκα κατηγορήθηκε για ρατσιστική επίθεση προς τον Βραζιλιάνο της Ρεάλ Μαδρίτης κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των δύο ομάδων για το Champions League, και ενώ φάνηκε να απευθύνεται προς τον Βινίσιους καλύπτοντας το στόμα του με τη φανέλα του.

Ο Πρεστιάνι μίλησε για το συμβάν, τονίζοντας ξανά ότι ουδέποτε επιτέθηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς προς τον αντίπαλό του.

«Σκέφτηκα ότι η μαμά μου, ο μπαμπάς μου και οι παππούδες μου έπρεπε να ακούσουν τόσα πολλά πράγματα που δεν είναι αλήθεια και δεν συνέβησαν ποτέ. Είναι άλλο πράγμα για μένα, ένας ποδοσφαιριστής που έχει συνηθίσει να ακούει πράγματα, αλλά είναι άλλο πράγμα για εκείνους.

Με πλήγωσε που με κατηγόρησαν για κάτι που δεν έκανα ποτέ. Αυτό ήταν που με πόνεσε περισσότερο. Είμαι πολύ ήρεμος γιατί όλοι όσοι με γνωρίζουν γνωρίζουν το είδος ανθρώπου που είμαι και αυτό μου αρκεί. Μου επιβλήθηκαν κυρώσεις χωρίς στοιχεία, αλλά τελείωσε τώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο νεαρός μεσοεπιθετικός.