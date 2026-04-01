Οι ηχηρές απουσίες από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

Όπως συνηθίζεται κάθε μεγάλη διοργάνωση έχει και τους μεγάλους απόντες της. Το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία, των 48 ομάδων, που θα φιλοξενήσουν ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς (11/6-19/7), δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

Η Ιταλία, η οποία αποκλείστηκε στα προκριματικά playoffs από τη Βοσνία (1-1, 1-4 στα πέναλτι), δεν θα πάει σε ένα τρίτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Όμως υπάρχουν και άλλες ομάδες με παρουσίες σε Μουντιάλ, από όλες τις ηπείρους που δεν θα κάνουν αυτό το ταξίδι, όπως αναφέρει σε σχετικη΄ανάλυση η γαλλική εφημερίδα «L' Equipe»:

Ευρώπη: Όπως και η Ιταλία, η Δανία ηττήθηκε στα πέναλτι από την Τσεχία (2-2 στην παράταση, 3-1 στα πέναλτι). Μια έκπληξη για μια ομάδα που βρίσκεται στην 20ή θέση της κατάταξης της FIFA, η οποία προκρίθηκε στις δύο τελευταίες διοργανώσεις (φτάνοντας στους «16» το 2018), και έχει καταξιωμένους παίκτες. Η πορεία στο Euro 2021, η οποία περιελάμβανε μια ήττα στον ημιτελικό στην παράταση από την Αγγλία (1-2 στο Wembley), φαίνεται πλέον μακρινή ανάμνηση.

Η Πολωνία ηττήθηκε επίσης στα playoffs, χάνοντας από τη Σουηδία με γκολ του Βίκτορ Γκιόκερες στο τέλος του αγώνα (88ο λεπτό, 3-2), και θα χάσει το πρώτο της μεγάλο τουρνουά από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014. Αυτός ο αποκλεισμός θα μπορούσε να επιταχύνει το τέλος της καριέρας του σταρ Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (37), του παίκτη με τις περισσότερες συμμετοχές (165 συμμετοχές) και πρώτου σκόρερ (89 γκολ) στην ιστορία της εθνικής ομάδας. Ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα δημοσίευσε μια αινιγματική φωτογραφία στο Instagram που τον δείχνει να μιμείται μια χειρονομία αποχαιρετισμού, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Έχοντας προκριθεί σε τρεις από τις τέσσερις διοργανώσεις που πραγματοποιήθηκαν από την ανεξαρτησία της το 2006, η Σερβία δεν συμμετείχε καν στα playoffs, έχοντας ξεπεραστεί από την Αγγλία και την Αλβανία.

Αφρική: Παρά το γεγονός ότι η Αφρική είδε τον αριθμό των ομάδων που προκρίθηκαν να διπλασιάζεται (από 5 σε 10), δύο μεγάλα ονόματα δεν κατάφεραν να προκριθούν. Η Νιγηρία έχασε την ευκαιρία για δεύτερη συνεχόμενη φορά, παρά το γεγονός ότι αποτελεί μια υπολογίσιμη δύναμη στην ήπειρο (ημιτελικοί στο τελευταίο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, φιναλίστ το 2023). Οι «Σούπερ Αετοί» (23οι στην κατάταξη στον κόσμο) ηττήθηκαν τον Νοέμβριο στον τελικό των playoffs της αφρικανικής ζώνης από τη ΛΔ Κονγκό (1-1, 2-3 στα πέναλτι), αφού νίκησαν το Καμερούν στα ημιτελικά.

Τα «Αδάμαστα Λιοντάρια» του Καμερούν είχαν αγωνιστεί σε δύο από τις τρεις τελευταίες διοργανώσεις και εξασφάλισαν μια σημαντική νίκη εναντίον της Βραζιλίας (1-0) στο Κατάρ. Είδαν κι αυτά την πορεία τους να διακόπτεται απότομα από τη ΛΔ Κονγκό στον τελικό των playoffs (0-1).

Νότια Αμερική: Με 6 από τις 10 χώρες από τη ζώνη CONMEBOL (Νότια Αμερική) να προκρίνονται, δεν υπήρξαν σημαντικές εκπλήξεις ή αξιοσημείωτες απουσίες, παρόλο που το Περού, το οποίο προκρίθηκε το 2018 και έχει ιστορικό δυνατών σερί στο Copa America (φιναλίστ το 2019, ημιτελικός το 2021), απογοήτευσε.

Η Χιλή, η οποία έφτασε στους «16» στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2010 και του 2014 και στη συνέχεια πέτυχε ένα φανταστικό «νταμπλ» στο Copa America (2015, 2016), είναι πλέον σκιά του παλιού της εαυτού και θα χάσει το τρίτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ασία:Η επέκταση από 5 σε 9 θέσεις δεν έφερε σημαντικές εκπλήξεις

Βόρεια/Κεντρική Αμερική κ’ Καραϊβική: Η CONCACAF είχε κάτι να προσφέρει. Αν και δεν είναι ένα τεράστιο γεγονός στη σκηνή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η απουσία της Κόστα Ρίκα είναι αξιοσημείωτη. Είχε συμμετάσχει σε τρία συνεχόμενα τουρνουά, συμπεριλαμβανομένης της αξιομνημόνευτης πορείας τους το 2014 (αποκλείστηκαν στα προημιτελικά από την Ολλανδία στα πέναλτι), αλλά δεν επωφελήθηκε από ευκολότερους προκριματικούς γύρους, καθώς το Μεξικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς προκρίθηκαν αυτόματα ως διοργανώτριες χώρες. Έτσι, ξεπεράστηκε από την Αϊτή και την Ονδούρα και θα χάσει το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο του 21ου αιώνα, μετά το 2010.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ