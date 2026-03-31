Θλάση στο γαστροκνήμιο ο Τζόουνς

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν απέφυγε, τελικώς, τη ζημιά κατά τη διάρκεια της χθεσινής εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού στο επεισοδιακό ντέρμπι των «αιωνίων» με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Αμερικανός σέντερ των «ερυθρόλευκων» αποχώρησε από το glass floor με προορισμό τα αποδυτήρια λίγο πριν το φινάλε του αγώνα, αντιμετωπίζοντας ενοχλήσεις στη γάμπα του αριστερού του ποδιού.

Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη σήμερα έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση στο γαστροκνήμιο, κάτι που πρακτικά σημαίνει πως θα μείνει στα «πιτς» για τις επόμενες 15 ημέρες.

Έτσι λοιπόν, ο 28χρονος ψηλός δεν θα προλάβει τις τελευταίες αγωνιστικές της Ευρωλίγκας, κάνοντας αγώνα δρόμου για το εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Αρμάνι Μιλάνο στις 16 Απριλίου για την 38η αγωνιστική της διοργάνωσης.