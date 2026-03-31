Βαρύτατο πρόστιμο από τη Euroleague στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

Για δηλώσεις που πραγματοποίησε έπειτα από το ντέρμπι Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δέχθηκε ποινή από τη Euroleague και καλείται να καταβάλει το ποσό των 50.000 ευρώ συνολικά, για τρία διαφορετικά πρόστιμα που αποφάσισε η διοργανώτρια αρχή της Λίγκας.

Αυτό έρχεται ως συνέπεια δηλώσεων του ισχυρού άνδρα των «πράσινων» μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην 30η αγωνιστική.

Αναλυτικά:

Ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κύριος μέτοχος του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟΡ Αθηνών, τιμωρήθηκε με τα ακόλουθα μέτρα ως συνέπεια των δημόσιων δηλώσεών του με αφορμή τον αγώνα Ολυμπιακός Πειραιώς – Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ Αθηνών:

Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για τις δηλώσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη διαιτησία, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ για τις υποτιμητικές παρατηρήσεις του προς πρόσωπα που ασκούν τεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των διοργανώσεων της Euroleague Basketball, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Πρόστιμο 20.000 ευρώ για άτομα που ασκούν τεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της διοργάνωσης των αγώνων της Euroleague Basketball, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.ε) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball”.

