Το θέλει πολύ και ο Θελάδες

Η προετοιμασία της Πάφος FC μπαίνει σε πιο έντονους ρυθμούς ενόψει της δύσκολης αναμέτρησης με αντίπαλο την Ομόνοια στο ΓΣΠ (04/04, 19:00). Ο προπονητής Άλμερτ Θελάδες φτιάχνει πλάνο χωρίς τον τιμωρημένο Σούνιτς ενώ και πάλι εκτός επιλογών είναι ο τραυματίας Γκολντάρ. Ο Ισπανός προπονητής, τα... άκουσε μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Απόλλωνα στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Η αλήθεια είναι πως υπό την καθοδήγησή του, η Πάφος FC δεν είναι σταθερή. Ούτε σε αποτελέσματα ούτε και σε απόδοση. Και θέλει πολύ και ο ίδιος ένα σπουδαίο αποτέλεσμα που θα του χαρίσει ηρεμία και θα διώξει την αμφισβήτηση προς το πρόσωπό του. Σίγουρα, μία ήττα με μέτριο πρόσωπο, ίσως ανοίξει συζήτηση και για το μέλλον του.

Φυσικά είναι και το βαθμολογικό, αφού δεν πρέπει να χαθεί η επαφή με την 2η και 3η θέση που οδηγούν σίγουρα στην Ευρώπη. Και μπορεί η Πάφος να έχει διπλό... μονοπάτι για ευρωπαϊκό εισιτήριο μιας και είναι και στην τετράδα του κυπέλλου, όμως όλα είναι ρευστά.