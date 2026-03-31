Όσα αναφέρει το Φύλλο Αγώνα για τις αποβολές Ναν και Ντόρσεϊ

Κατά τη διάρκεια του Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός υπήρξε ένα… θερμό επεισόδιο ανάμεσα στους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κέντρικ Ναν.

Ο «ερυθρόλευκος» γκαρντ έκανε ένα επιθετικό φάουλ στον Παναγιώτη Καλαίτζάκη και στην συνέχεια υπήρξε μία ένταση με τον Κέντρικ Ναν, με την κατάσταση να ξεφεύγει.

Στον καυγά μπλέχτηκαν και άλλοι, με τον Ματίας Λεσόρ να σκίζει την φανέλα του Ντόρσεϊ και να χρεώνεται με αντιαθλητικό φάουλ. Τελικά, οι δύο πρωταγωνιστές αποβλήθηκαν από την αναμέτρηση, αφού ηρέμησαν τα πνεύματα.

Διαβάστε τα όσα αναφέρει το Φύλλο Αγώνα για το περιστατικό:

«Κατά τη διάρκεια του νεκρού χρόνου μετά από επιθετικό φάουλ, αρχικά ο 25Α κόλλησε το κεφάλι του στο πρόσωπο του 22Β. Στη συνέχεια άρπαξε ο ένας τη φανέλα του άλλου, σκίστηκαν αμφότερες και οι παίκτες προσπάθησαν να ανταλλάξουν χτυπήματα στα χέρια. Τη στιγμή αυτή ο 26Α τράβηξε κι αυτός τη φανέλα του 22Β και χρεώθηκε με αντιαθλητικό σφάλμα».

