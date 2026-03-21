Μπήκε σε πενταπλή ισοβαθμία ο Παναθηναϊκός - Το πρόγραμμά του μέχρι το φινάλε

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βγει νικητής από το ντέρμπι του με τον Ερυθρό Αστέρα, πανηγυρίζοντας τη σημαντικότατη νίκη με στο «Telekom Center Athens» για την 32η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Έτσι, οι «πράσινοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 18-14 και πλέον βρίσκονται σε πενταπλή ισοβαθμία με τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου, τη Ζάλγκιρις, τη Μονακό και την Μπαρτσελόνα, όντας σε «απόσταση βολής» από την πρώτη εξάδα της βαθμολογίας και με πέντε αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της regular season.

Νωρίτερα, η Φενέρμπαχτσε αντέδρασε μετά την ήττα της από τον Ολυμπιακό και νίκησε με 79-75 την Αρμάνι Μιλάνο, παραμένοντας στην κορυφή, ενώ η Ζάλγκιρις βγήκε νικήτρια από την ντεμρπάρα της με τη Ρεάλ Μαδρίτης, πλησιάζοντας την πρώτη εξάδα της βαθμολογίας!

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας:

33η αγωνιστική: Dubai BC-Παναθηναϊκός (24/3, 20:30)

34η αγωνιστική: Παναθηναϊκός-Μονακό (27/3, 21:15)

35η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός (2/4, 20:00)

36η αγωνιστική: Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός (7/4, 21:30)

37η αγωνιστική: Βαλένθια-Παναθηναϊκός (9/4, 21:45)

38η αγωνιστική: Παναθηναϊκός-Εφές (17/4, 21;15)

Η βαθμολογία: