Νοκ άουτ για το ματς της Λίβερπουλ με την Μπράιτον ο Σαλάχ

Νοκ άουτ για το ματς της Λίβερπουλ με την Μπράιτον ο Σαλάχ

Αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα και ζήτησε μόνος του αλλαγή το βράδυ της Τετάρτης

Ο τραυματισμός του Μο Σαλάχ, στη ρεβάνς της Λίβερπουλ με τη Γαλατάσαραϊ για τη φάση των «16» του Champions League, θα του στερήσει τη συμμετοχή από εκτός έδρας ματς των «κόκκινων» με την Μπράιτον.

Ο έμπειρος επιθετικός αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα και ζήτησε μόνος του αλλαγή το βράδυ της Τετάρτης (18/3) στο «Άνφιλντ», λίγο αφότου είχε σκοράρει για να διαμορφώσει το τελικό 4-0, με το οποίο οι πρωταθλητές Αγγλίας προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Champions League.

«Δεν θα είναι διαθέσιμος για αύριο. Το καλό για τη Λίβερπουλ είναι ότι οδεύουμε σε διακοπή, το κακό για την Αίγυπτο είναι ότι δεν μπορεί να πάει εκεί» δήλωσε σήμερα ο Άρνε Σλοτ, ο οποίος εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος αναφορικά με την επιστροφή του Σαλάχ για τα πολύ κρίσιμα ματς που ακολουθούν, αμέσως μετά το «παράθυρο» των εθνικών ομάδων.

«Ο Μο έχει δείξει στο παρελθόν ότι αναρρώνει ταχύτερα από άλλους παίκτες. Φροντίζει πολύ καλά το σώμα του και μπορεί να επιστρέψει νωρίτερα σε σχέση με άλλους. Έχουμε όμως μόνο δύο εβδομάδες μέχρι να ξαναρχίσουμε, οπότε ας ελπίσουμε ότι στο διάστημα αυτό θα μπορέσει να επιστρέψει».

Αμέσως μετά τη διακοπή, η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει στις 4/4 τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ», για τα προημιτελικά του κυπέλλου Αγγλίας, ενώ τέσσερις ημέρες αργότερα (8/4) ταξιδεύει στη Γαλλία, για τον πρώτο προημιτελικό του Champions League εναντίον της κατόχου του τίτλου Παρί Σεν Ζερμέν (από την οποία είχε αποκλειστεί πέρυσι στη φάση των «16»).

 

