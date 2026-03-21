Εκτός αποστολής με Εθνικό ο Οτσόα

Ο Γκιγιέρμο Οτσόα θα απουσιάζει από τον αγώνα ενάντια στον Εθνικό, λόγω κλήσης στην εθνική ομάδα του Μεξικού!

Με βάση το ότι είναι ένας τερματοφύλακας-θρύλος της εθνικής του ομάδας, που είναι όμως σε προχωρημένη ηλικία, το καλοκαίρι έψαχνε έναν προορισμό για να συνεχίσει την καριέρα του με σκοπό να επιστρέψει στις κλήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή της χώρας του, κάτι που βρήκε στο νησί μας και την ΑΕΛ.

Μετά τον τραυματισμό του βασικού τερματοφύλακα, ο 40χρονος πλέον μπαίνει στο αεροπλάνο για να βρεθεί στην πατρίδα του και να είναι στην αποστολή για τα φιλικά προετοιμασίας ενόψει παγκοσμίου κυπέλλου απέναντι σε Πορτογαλία και Βέλγιο.

Αν καταφέρει τελικά να είναι στην τελική ομάδα, αυτόματα θα είναι και ο μοναδικός ποδοσφαιριστής με παρουσία σε έξι Μουντιάλ!