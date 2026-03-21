Με το πόδι πατημένο στο γκάζι

Με το πόδι πατημένο στο γκάζι

Οι πράσινοι, με 1.600 φιλάθλους τους, θα βρεθούν στη Λεμεσό με στόχο να δώσουν συνέχεια στην ανοδική πορεία

Με το πόδι πατημένο στο… γκάζι θέλει να μπει στα play off η Ομόνοια, η οποία στις 17:00 θα αναμετρηθεί με τον Άρη. Οι πράσινοι, με 1.600 φιλάθλους τους, θα βρεθούν στη Λεμεσό με στόχο να δώσουν συνέχεια στην ανοδική πορεία και να… ξεφύγουν από τους διώκτες τους.

Οι πρώτοι έξι παίζουν πλέον μεταξύ τους και έτσι οι χαμένοι βαθμοί ενδέχεται να ευνοήσουν το «τριφύλλι», αν φυσικά κλειδώσει το τρίποντο στο «Alphamega Stadium». Ο Μπεργκ και οι ποδοσφαιριστές του δεν αποσυντονίζονται από το μέτριο αγωνιστικό πρόσωπο του Άρη καθώς διαθέτει ποιοτικές μονάδες που μπορούν να κάνουν τη ζημιά.

Η Ομόνοια με… πυξίδα το πρόσφατο 5-3, και πάλι στο νέο γήπεδο της Λεμεσού, θα επιχειρήσει να μπει με το δεξί, ώστε να διατηρήσει τις πιθανότητες για να κόψει πρώτη το νήμα του πρωταθλήματος. Έδειξε στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις πως άφησε πίσω το… μίνι ντεφορμάρισμα κι έτσι δηλώνει έτοιμη να κλειδώσει τον τίτλο όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, επέστρεψε στη διάθεση του Μπεργκ ο Μασούρας, όμως δεν πρόλαβαν οι Οντουμπάντζο και Χρίστου. Δεδομένα εκτός παραμένουν οι Μαγιαμπέλα και Φαμπιάνο.

