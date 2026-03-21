Η ΑΕΚ έχει προσφέρει τους περισσότερους βαθμούς στην Ελλάδα τη φετινή χρονιά με την ευρωπαϊκή της πορεία

Παρά την ήττα από την Τσέλιε με 0-2 στην «AllWyn Arena», η ΑΕΚ έχοντας ως «προίκα» τη νίκη με 0-4 στην Σλοβενία πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Ράγιο Βαγιεκάνο από την Ισπανία, με φόντο τη πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Παράλληλα, μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από την Μπέτις στους «16» του Europa League, η «Ένωση» είναι η μόνη ελληνική ομάδα που συνεχίζει στην Ευρώπη μέσα στην σεζόν 2025/26. Η ΑΕΚ τη φετινή σεζόν έχει προσφέρει τους περισσότερους βαθμούς στην Ελλάδα και θα έχει την ευκαιρία στις «μάχες» με την ομάδα από το Βαγιέκας να προσφέρει ακόμη περισσότερους.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία ξεκίνησε από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League το περασμένο καλοκαίρι, πέρασε από τρεις προκριματικούς γύρους πριν βρεθεί στην League Phase της διοργάνωσης. Στη συνέχεια με εξαιρετική πορεία στον ενιαίο όμιλο κατάφερε να τερματίσει στη τρίτη θέση, κάτι που την έφερε απευθείας στο γύρο των «16», όπου βρήκε απέναντί της την Τσέλιε, την οποία και προσπέρασε με συνολικό σκορ 4-2.

Πριν τη συμμετοχή της στα προημιτελικά, η ΑΕΚ έχει δώσει 14 παιχνίδια στην Ευρώπη, τα οποία θα γίνουν σίγουρα 16 με τις δύο επικείμενες «μάχες» με την Ράγιο Βαγιεκάνο. Σε αυτά τα παιχνίδια έχει απολογισμό οκτώ νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και μόλις δύο ήττες, οι οποίες έχουν αμφότερες έρθει απέναντι στην ίδια ομάδα, την Τσέλιε.

Στα προκριματικά, η ΑΕΚ αντιμετώπισε τις Χάποελ Μπερ Σεβά, Άρη Λεμεσού και Άντερλεχτ, καταγράφοντας τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες. Κάθε νίκη της έδωσε 1.000 βαθμούς και κάθε ισοπαλία 500, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει συνολικά 4.500 βαθμούς.

Στη συνέχεια, στη League Phase, η ΑΕΚ πέτυχε τέσσερις νίκες απέναντι σε Αμπερντίν, Φιορεντίνα, Σάμσουνσπορ και Κραϊόβα κερδίζοντας 8.000 βαθμούς (2.000 από κάθε νίκη), ενώ τους ίδιους βαθμούς έδωσε και η νίκη κόντρα στην Τσέλιε στους «16». Επιπλέον πρόσθεσε ακόμη 1.000 βαθμούς από την ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς, ενώ εξασφάλισε από 1.000 βαθμούς (από 500) για την πρόκριση στους «16» και στους «8», καθώς και άλλους 3.500 βαθμούς λόγω της τρίτης θέσης της στη League Phase.

Η συνολική προσφορά πόντων των ελληνικών ομάδων τη φετινή χρονιά

Όσον αφορά τη συνολική συνεισφορά των ελληνικών ομάδων τη φετινή σεζόν, οι 20.000 βαθμοί διαιρούνται δια πέντε, όσες και οι ομάδες που συμμετείχαν στην Ευρώπη. Έτσι, οι 4.000 βαθμοί της ΑΕΚ αποτελούν τη μεγαλύτερη προσφορά, ενώ η μικρότερη ανήκει στον Άρη, που συγκέντρωσε μόλις 100 βαθμούς από την ισοπαλία με την Αράζ.

Συνολικά, οι ελληνικές ομάδες έχουν συγκεντρώσει 13.800 βαθμούς μέχρι στιγμής, με προοπτική αύξησης ανάλογα με τη συνέχεια της πορείας της Ένωσης στο Conference League. Ο Παναθηναϊκός είναι στη δεύτερη θέση της προσφοράς των ελληνικών ομάδων με 3.650 βαθμούς, ενώ στη τρίτη θέση με 300 βαθμούς λιγότερους είναι ο Ολυμπιακός (3.350). Ο ΠΑΟΚ κατατάσσεται τέταρτος στη σχετική λίστα με 2.700.

Η φετινή προσφορά των ελληνικών ομάδων σε πόντους:

ΑΕΚ: 4.000

Παναθηναϊκός: 3.650

Oλυμπιακός: 3.350

ΠΑΟΚ: 2.700

Άρης: 100

Athletiko.gr