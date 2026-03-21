Μπαρτσελόνα: Σχέδιο επέκτασης του «Γιόχαν Κρόιφ» με 10.000 επιπλέον θέσεις!

Ο Ζοάν Σεντέγιες αποκάλυψε το πλάνο της Μπαρτσελόνα για την επέκταση του «Γιόχαν Κρόιφ», που θα αποκτήσει 10.000 νέες θέσεις έως το 2027!

Ο Ζοάν Σεντέγιες, διευθυντής λειτουργιών της Μπαρτσελόνα, αποκάλυψε το πώς θα υλοποιηθεί η επέκταση του «Γιόχαν Κρόιφ» έως το 2027, προκειμένου το γήπεδο να αποτελέσει τη βασική λύση σε περίπτωση καθυστέρησης στην τοποθέτηση της στέγης του Spotify Camp Nou. Όπως τόνισε, το σχέδιο προβλέπει την προσθήκη 10.000 επιπλέον θέσεων, ώστε η χωρητικότητα να αυξηθεί σημαντικά (16.000 θέσεις) μέχρι τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους.

Μιλώντας στην εκπομπή «Tot Costa» του Catalunya Radio, ο Σεντέγιες εξήγησε ότι η επέκταση θα αφορά κυρίως τη Θύρα Lateral και πιθανόν μέρος της Βόρειας Θύρας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα «απλό και απολύτως εφικτό» έργο. Όπως είπε, η κατασκευή βασίζεται σε προκατασκευασμένα στοιχεία και δεν παρουσιάζει τεχνικές δυσκολίες. Αντίθετα, αυτό που τον απασχολεί περισσότερο είναι η ολοκλήρωση του σχεδιασμού και η κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων στον δήμο Σαντ Ζοάν Ντεσπί.

Ο Σεντέγιες ανέφερε επίσης ότι το σχέδιο κινητικότητας έχει ήδη προβλεφθεί για μεγαλύτερη χωρητικότητα από τη σημερινή (6.000 θέσεις), ενώ ο σύλλογος βρίσκεται σε συνεννόηση με Trambaix και TMB για αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων, με θετική ανταπόκριση από τις υπηρεσίες μεταφορών.

Αν και δεν αποκάλυψε το κόστος του έργου, σημείωσε ότι η επέκταση θα γίνει σε δύο φάσεις: Πρώτα η αύξηση της χωρητικότητας και στη συνέχεια η ολοκλήρωση των υποδομών, καθώς θα δημιουργηθεί επιπλέον χώρος κάτω από τις νέες κερκίδες.

Ο παράγοντας της Μπαρτσελόνα ξεκαθάρισε ότι η επέκταση του «Γιόχαν Κρόιφ» δεν αποτελεί προσωρινή λύση μόνο για την περίοδο των εργασιών στο Spotify Camp Nou. Αντίθετα, είναι ένα μόνιμο έργο, απαραίτητο τόσο για τη γυναικεία ομάδα -που πλέον προσελκύει πολύ μεγαλύτερο κοινό- όσο και για τη μελλοντική άνοδο της Barca Atletic στη Segunda Division. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το έργο δεν επηρεάζει ούτε οικονομικά ούτε λειτουργικά την κατασκευή του νέου Palau Blaugrana, η οποία προχωρά κανονικά.

Χακίμι: «Δεν δέχομαι την απονομή του Κοπα Άφρικα σε εμάς- Ελπίζω οι συμπαίκτες μου να κάνουν το ίδιο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με το πόδι πατημένο στο γκάζι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανατροπή με Μπράουν για τους Σέλτικς - Οι Ρόκετς έβαλαν «στοπ» στους Χοκς

NBA

|

Category image

Πέρασε… αέρας τον Ντε Μινόρ ο Τσιτσιπάς

Τένις

|

Category image

Η ΑΕΚ έχει προσφέρει τους περισσότερους βαθμούς στην Ελλάδα τη φετινή χρονιά με την ευρωπαϊκή της πορεία

Ελλάδα

|

Category image

Απόδειξη ότι δεν θα είναι κομπάρσος

ΑΡΗΣ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Σχέδιο επέκτασης του «Γιόχαν Κρόιφ» με 10.000 επιπλέον θέσεις!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έφθασε η ώρα να ξεμπερδεύει

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κρίσιμη στροφή με φόντο την άνοδο!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Τα «φώτα» στη Λεμεσο, μάχες και στο κάτω διάζωμα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τηλεοπτικές μεταδόσεις (21/03): Πλούσιο το πρόγραμμα της ημέρας

TV

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα αποδόσεων σε Αλφαμέγα, Αν. Παπαδόπουλος & Αμμόχωστος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έχασε έδαφος η Γιουνάιτεντ με… μοιραίο Μαγκουάιρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νίκη «χρυσάφι» για τον Παναθηναϊκό επί του Ερυθρού Αστέρα

EUROLEAGUE

|

Category image

Αποκλεισμός για τη Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

