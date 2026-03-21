Ραντεβού τη νέα σεζόν!

Με το κεφάλι ψηλά αποχαιρέτησε την Ευρώπη η ΑΕΚ και πλέον οι παίκτες της οφείλουν να… σκύψουν τα κεφάλια και να επικεντρωθούν στα πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Η ΑΕΚ έκανε περήφανη τη Λάρνακα και ανέβασε τις μετοχές του κυπριακού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη. Ένα οδοιπορικό που ξεκίνησε στις 10 Ιουλίου 2025, ολοκληρώθηκε προχθές το βράδυ, με τους ποδοσφαιριστές του Χάβι Ροθάδα να κάνουν συγκλονιστική προσπάθεια απέναντι στην καλύτερή τους Κρίσταλ Πάλας. Έστω και με παίκτη λιγότερο, κατάφεραν να μεταφέρουν το παιχνίδι στην ημίωρη παράταση, μένοντας ζωντανοί στην υπόθεση πρόκρισης μέχρι και το τελευταίο λεπτό.

Το γεγονός, ότι σε τρία 90λεπτα με αντίπαλο ομάδα της Premier League η ΑΕΚ δεν ηττήθηκε, αυτό λέει πολλά. Εξού και η ομάδα κέρδισε το ζεστό χειροκρότημα των χιλιάδων οπαδών της, που γέμισαν την «Αρένα» και δημιούργησαν φανταστική ατμόσφαιρα. Το φετινό ευρωπαϊκό οδοιπορικό των Λαρνακέων (6 νίκες, 5 ισοπαλίες, 5 ήττες) έλαβε τέλος και στην ΑΕΚ καλούνται να μαζέψουν τις δυνάμεις τους και να συγκεντρωθούν αποκλειστικά στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Σίγουρα η ΑΕΚ θα πρέπει να «χτίσει» πάνω στη φετινή της ευρωπαϊκή πορεία.

Από δω και πέρα, πρώτιστος ρεαλιστικός στόχος στο πρωτάθλημα είναι η κατάληψη μιας θέσης, που εξασφαλίζει ευρωπαϊκό εισιτήριο, ενώ ταυτόχρονα θα γίνει προσπάθεια, για να καλυφθεί η μεγάλη διαφορά (8 βαθμοί) από την πρωτοπόρο Ομόνοια. Ο στόχος του πρωταθλήματος δυσκολεύει και από το γεγονός, ότι η ομάδα εξακολουθεί να μαστίζεται από σοβαρούς τραυματισμούς, με τελευταίο θύμα τον Έντζο Καμπρέρα, ο οποίος φέτος διεκδικεί Όσκαρ ατυχίας. Η ΑΕΚ έμεινε μ’ έναν μόνο καθαρόαιμο φορ, τον Μπάγιτς...

Με τρία στόπερ

Ο Ροθάδα, στο ντεμπούτο του στην «Αρένα», παρέταξε την ομάδα του με τρία στόπερ, έχοντας επί της ουσίας πέντε αμυντικούς (μαζί με τα ακραία μπακ) σε φάση άμυνας. Η Κρίσταλ Πάλας ήταν καλύτερη και πιεστική, αλλά η ΑΕΚ άντεξε, έχοντας τον Αλομέροβιτς σε εξαιρετική βραδιά. Το πρόβλημα της ΑΕΚ εντοπιζόταν στη μεσαία γραμμή, αφού οι παίκτες της δεν μπορούσαν να κρατήσουν μπάλα, υστερώντας στο δημιουργικό κομμάτι. Γι' αυτό και επιθετικά η ομάδα ήταν ακίνδυνη. Βρήκε όμως τον δρόμο προς τα δίκτυα εκμεταλλευόμενη μία στημένη φάση, αλλά εκεί που το μομέντουμ του αγώνα και η ψυχολογία άρχισαν να γέρνουν προς το μέρος της, ο διαιτητής από το Αζερμπαϊτζάν απέβαλε με δεύτερη κίτρινη τον σκόρερ Σαμπορίτ (πολύ αυστηρή απόφαση), αφήνοντας την ΑΕΚ για μεγάλο χρονικό διάστημα με αριθμητικό μειονέκτημα. Αυτή ήταν και η φάση – κλειδί της αναμέτρησης.

Μαζεύει τα κομμάτια της

Αυτό που χρειάζεται τώρα η ΑΕΚ είναι φρέσκα πόδια και ιδέες. Μετά την τιτάνια προσπάθεια της περασμένης Πέμπτης κάποιοι παίκτες είναι εμφανώς καταπονημένοι, αφού κατέθεσαν όλες τις δυνάμεις τους και ψυχή μέσα στο γήπεδο. Η ομάδα καλείται να μαζέψει τα κομμάτια της και να επικεντρωθεί στο αυριανό (19:00) εντός έδρας ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ στην πρεμιέρα των πλέι οφ. Είναι δεδομένο, ότι ο Ροθάδα θα προβεί σε ορισμένες αλλαγές φρεσκαρίσματος στην ενδεκάδα, παρόλο που οι απουσίες είναι πολλές.