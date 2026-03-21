Πέρασε… αέρας τον Ντε Μινόρ ο Τσιτσιπάς

Σαν… άνεμος πέρασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον τρίτο γύρο του Miami Open.

Επικράτησε 2-0 σετ τον Αλεξ Ντε Μινόρ (6-3, 7-3) κατακτώντας την 12η νίκη του στα 13 παιχνίδια που έχει δώσει απέναντί του.

Στο πρώτο σετ ο Έλληνας τενίστας ανέβασε την απόδοσή του στο τέλος και με break σε κρίσιμο σημείο του έκανε το 5-3 φτάνοντας στη συνέχεια και στην κατάκτηση του σετ.

Στο δεύτερο ο Ντε Μινόρ αντέδρασε στο καλό ξεκίνημα που είχε ο Τσιτσιπάς μειώνοντας σε 4-3. Ωστόσο ο Ελληνας τενίστας ισορρόπησε και με έναν ακόμη πόντο που ήρθε από το σερβίς του σφράγισε τη νίκη.

Στον επόμενο γύρο ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο, Αρτούρ Φις ο οποίος νωρίτερα είχε επικρατήσει του Ντάργουιν Μπλαντς με 6-2, 6-3.