Απόδειξη ότι δεν θα είναι κομπάρσος

Ο Άρης μπαίνει με την χειρότερη βαθμολογία από τις έξι ομάδες του α' γκρουπ στη β' φάση, έχοντας μείνει αρκετά πίσω τόσο από τη μάχη για τον τίτλο, όσο και από τη διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Παρόλα αυτά η ομάδα της Λεμεσού μπαίνει στα πλέι οφ με την ελπίδα να ανατρέψει την κατάσταση, κάτι που χρειάζεται να υποστηρίξει από την πρεμιέρα, φιλοξενώντας το απόγευμα, στο στάδιο «Αλφαμέγα» (17:00) την πρωτοπόρο Ομόνοια. Το αποτέλεσμα του αγώνα αυτού, με βάση και τα βαθμολογικά δεδομένα, όπως έχουν διαμορφωθεί με το τέλος της κανονικής περιόδου, θα καθορίσουν, κατά πόσον ο Άρης θα έχει βασικό λόγο να διατηρεί τον πόθο του για άνοδο στη βαθμολογία ή θα περιοριστεί σε ρόλο ρυθμιστή.

Για την αντιμετώπιση της πρωτοπόρου ο Λιάσος Λουκά δεν υπολογίζει στους τιμωρημένους Γκόλτσον, Κακουλλή και Σανέ, όπως επίσης και τους τραυματίες Νίκολιτς και Καλούλου.