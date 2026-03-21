ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απόδειξη ότι δεν θα είναι κομπάρσος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

H ομάδα της Λεμεσού μπαίνει στα πλέι οφ με την ελπίδα να ανατρέψει την κατάσταση

Ο Άρης μπαίνει με την χειρότερη βαθμολογία από τις έξι ομάδες του α' γκρουπ στη β' φάση, έχοντας μείνει αρκετά πίσω τόσο από τη μάχη για τον τίτλο, όσο και από τη διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Παρόλα αυτά η ομάδα της Λεμεσού μπαίνει στα πλέι οφ με την ελπίδα να ανατρέψει την κατάσταση, κάτι που χρειάζεται να υποστηρίξει από την πρεμιέρα, φιλοξενώντας το απόγευμα, στο στάδιο «Αλφαμέγα» (17:00) την πρωτοπόρο Ομόνοια. Το αποτέλεσμα του αγώνα αυτού, με βάση και τα βαθμολογικά δεδομένα, όπως έχουν διαμορφωθεί με το τέλος της κανονικής περιόδου, θα καθορίσουν, κατά πόσον ο Άρης θα έχει βασικό λόγο να διατηρεί τον πόθο του για άνοδο στη βαθμολογία ή θα περιοριστεί σε ρόλο ρυθμιστή.

Για την αντιμετώπιση της πρωτοπόρου ο Λιάσος Λουκά δεν υπολογίζει στους τιμωρημένους Γκόλτσον, Κακουλλή και  Σανέ, όπως επίσης και τους τραυματίες Νίκολιτς και Καλούλου.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

