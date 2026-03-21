Αλλαγές στον νέο ΑΠΟΕΛ...

Κάτι που έπρεπε να κάνει η διοίκηση του ποδοσφαιρικού ΑΠΟΕΛ εδώ και χρόνια, φαίνεται ότι επιτέλους θα το κάνει με τη νέα χρονιά η διοίκηση Φωτίου. Δηλαδή θα μιλήσει με τον προπονητή της ομάδας στον οποίο θα δώσει σαφείς εντολές για τους νεαρούς Κύπριους παίκτες, από τους οποίους τουλάχιστον τρεις - τέσσερις θα πρέπει να βρίσκονται στο αρχικό σχήμα σε κάθε αγώνα, ενώ άλλοι τόσοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι για αλλαγή.

Κύπριοι παίκτες πάνω στους οποίους θα κτιστεί στη νέα σεζόν ο ΑΠΟΕΛ, είναι: Στέλιος Βρόντης, Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης, Παναγιώτης Καττιρτζης, Νικολάς Κουτσακος, Γιαννακού, Σταύρος Γεωργίου και μερικοί άλλοι που ήδη ξεχωρίζουν στις ακαδημίες.

Αλλαγή και με ξένους

Αλλαγή ο ΑΠΟΕΛ θα κάνει και με τις μεταγραφές των ξένων παικτών. Στον Αρχάγγελο πλέον θα έρχονται ξένοι παίκτες, πολύ καλοί χαρακτήρες και με προσόντα, ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσουν τους Κύπριους παίκτες. Βέβαια ο αριθμός των ξένων ίσως μειωθεί λόγω οικονομικού αλλά αυτό δεν έχει και τόση σημασία αν αυτοί που θα έρθουν θα είναι πραγματικοί ηγέτες...

