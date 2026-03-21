Άνοιξε η… μεταγραφολογία στον Ολυμπιακό με Ντε Φράι και Άμραμπατ

Σε ρυθμούς ΑΕΛ Novibet κινείται ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός, ο οποίος αύριο υποδέχεται τους «βυσσινί» στο Καραϊσκάκη για την 26η και τελευταία αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Όπως είναι φυσικό το αυριανό ματς με την ομάδα από τη Λάρισα έχει τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον, ενόψει της διαδικασίας των playoffs, και της μάχης που θα υπάρξει στο μίνι πρωτάθλημα για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.

Την ίδια στιγμή, όμως, έχουν κάνει την εμφάνισή τους μεταγραφικά σενάρια για την ενίσχυση της ομάδας ενόψει της επόμενης σεζόν. Εδώ και καιρό υπάρχει η πληροφορία πως οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν την περίπτωση του Στέφαν Ντε Φράι.

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός της Ίντερ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, απασχολεί τους πρωταθλητές Ελλάδας, οι οποίοι θα ήθελαν με την εμπειρία του και την ποιότητά του να δυναμώσουν το δίδυμο Ρέτσου-Πιρόλα.

Η τελευταία πληροφορία θέλει τον παίκτη να έχει προταθεί στον Ολυμπιακό, με ένα συμβόλαιο που φτάνει τα 2 εκατ. ευρώ, όμως αν ρίξει τις απαιτήσεις του θεωρείται δεδομένο πως θα γίνει κίνηση.

Την ίδια στιγμή, από την Τουρκία υπήρξε αναφορά, σύμφωνα με την οποία ο Σοφιάν Άμραμπατ που ανήκει στη Φενέρμπαχτσε και παίζει ως δανεικός στην Μπέτις έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού.

Κάτι περισσότερο στην παρούσα φάση, πέρα από αναφορές στην Τουρκία, δεν υπάρχει και μένει να φανεί πως θα τελειώσει η σεζόν και τι θα επιλέξει να κάνει ο Μαροκινός εξτρέμ.