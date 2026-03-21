ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χακίμι: «Δεν δέχομαι την απονομή του Κοπα Άφρικα σε εμάς- Ελπίζω οι συμπαίκτες μου να κάνουν το ίδιο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του Μαρόκου ανέφερε ότι δεν δέχεται την απόφαση να απονεμηθεί τελικά το τρόπαιο του Κοπα Άφρικα στην χώρα του.

Δήλωση - βόμβα με την οποία παίρνει ξεκάθαρη απόσταση από αυτή της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας του.

Ο Ασράφ Χακίμι σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι δεν αποδέχεται την απόφαση της αφρικανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου για την απονομή του τροπαίου του Κόπα Αφρικα στο Μαρόκο στο οποίο είναι αρχηγός.

Μάλιστα δεν έμεινε εκεί. Υπογράμμισε ότι το τρόπαιο χάθηκε στον αγωνιστικό χώρο εκεί που δόθηκε η ευκαιρία να κατακτηθεί από εκείνον και τους συμπαίκτες του, τους οποίους και κάλεσε να κάνουν το ίδιο με εκείνον και να αρνηθούν την απόφαση.

«Η μητέρα μου, μου είπε να αρνηθούμε το τρόπαιο του Κόπα Αφρικα. Επίσημα δηλώνω ότι δεν δέχομαι την απονομή του τροπαίου σε εμάς, και ελπίζω και οι συμπαίκτες μου να πράξουν το ίδιο. Είχαμε την ευκαιρία μας να το κατακτήσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε», ανέφερε ο Χακίμι.

«Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάποιες φορές νικάς, κάποιες χάνεις. Η Σενεγάλη μας νίκησε δίκαια και άξιζε τη νίκη. Θα ήταν άδικο να χαλάσουμε τη χαρά τους μετά την σκληρή δουλειά τους στον αγωνιστικό χώρο», ανέφερε και συνέχισε:

«Σέβομαι την απόφαση αλλά αρνούμαι επίσημα την απονομή. Δεν κερδίσαμε το τρόπαιο του 2025. Η Σενεγάλη το έκανε και την συγχαίρω για ακόμη μια φορά».

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

