ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νίκη «χρυσάφι» για τον Παναθηναϊκό επί του Ερυθρού Αστέρα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νίκη «χρυσάφι» για τον Παναθηναϊκό επί του Ερυθρού Αστέρα

Βρέθηκε μέχρι και στο -12 αλλά αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο

Πολύτιμη νίκη για τον ψυχωμένο Παναθηναϊκό! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε 82-74 επί του Ερυθρού Αστέρα στο κατάμεστο και καυτό «Telekom Center Athens» για την 32η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αποβεί καθοριστικό για την εξέλιξη της κανονικής περιόδου!

Πράγματι, με αυτή τη νίκη, οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 18-14 και συμμετέχουν πλέον σε πενταπλή (!) ισοβαθμία στην 6η θέση, μπαίνοντας για τα καλά στο «κόλπο» της εξάδας με επικράτηση επί ενός άμεσου βαθμολογικού ανταγωνιστή.

Για σχεδόν τρία δεκάλεπτα, ο Ερυθρός Αστέρας κυριαρχούσε, φτάνοντας μάλιστα και μέχρι το +12 (50-62). Από εκεί και πέρα, όμως ο Παναθηναϊκός τα έκανε όλα σωστά, έκλεισε το παιχνίδι με ένα επιμέρους 32-12 και κατάφερε να φτάσει σε μία νίκη με τεράστια βαθμολογική και ψυχολογική σημασία.

Κορυφαίος των νικητών με 20 πόντους ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ενώ 19 πόντους είχε ο Κέντρικ Ναν, που ήταν εξαιρετικός στην τέταρτη περίοδο. Κρυφός MVP του αγώνα ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που είχε 5 πόντους, 8 ριμπάουντ και συγκλονιστική παρουσία στην άμυνα. X-factor ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 13 πόντους και σημαντικά καλάθια στην τελική ευθεία.

Στην επόμενη (33η) αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί στο Σαράγεβο, απέναντι στην Dubai BC (24/03, 20:30), σε ένα επίσης κρίσιμο παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 41-48, 55-62, 82-74.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νίκη «χρυσάφι» για τον Παναθηναϊκό επί του Ερυθρού Αστέρα

