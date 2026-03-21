Σταύρος Πήλιος: Το όνομα με το οποίο θα αγωνίζεται στην εθνική Αλβανίας

Στις κλήσεις της εθνικής Αλβανίας είναι και επίσημα ο Σταύρος Πήλιος. Ο Σιλβίνιο αποφάσισε να καλέσει τον αμυντικό της ΑΕΚ για να ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της γειτονικής χώρας στη μάχη που θα δώσει για ένα εισιτήριο στα τελικά του Μουντιάλ.

Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της γειτονικής χώρας τον αναφέρει ως “Σταύρο Πίλο” που είναι και το όνομα στο αλβανικό διαβατήριό του για να μπορέσει να αγωνιστεί στην εθνική. Ο Πήλιος γεννήθηκε στη Ρόδο, όμως οι γονείς του γεννήθηκαν στη Βόρειο Ήπειρο κι έτσι βρέθηκε το “παράθυρο” για να μπορέσει να γίνει διεθνής με την εθνική Αλβανίας.

