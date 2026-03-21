Όλοι έχουν κάτι... να χάσουν ή να κερδίσουν από την πρώτη κιόλας αγωνιστική

Η έναρξη της Β’ φάσης του κυπριακού πρωταθλήματος φέρνει μαζί της ένταση, πίεση και… μηδενικά περιθώρια για λάθη

Με τις αποστάσεις να παραμένουν διαχειρίσιμες και αρκετές ομάδες να διεκδικούν τόσο τον τίτλο όσο και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, η πρώτη αγωνιστική των πλέι-οφ αποκτά από νωρίς χαρακτήρα καθοριστικό.

Το παιχνίδι που τραβά πρώτα τα βλέμματα είναι αυτό ανάμεσα στον Άρη και την Ομόνοια. Η πρωτοπόρος ομάδα της πρωτεύουσας καλείται να αποδείξει ότι δίκαια βρίσκεται στην κορυφή, μπαίνοντας κατευθείαν στα δύσκολα απέναντι σε μια ομάδα που, παρά τη θέση της, διαθέτει ποιότητα και κίνητρο να επιστρέψει στη μάχη. Σε τέτοιες φάσεις του πρωταθλήματος, τα εκτός έδρας ντέρμπι είναι αυτά που «χτίζουν» τίτλους, και η Ομόνοια έχει μπροστά της ένα πρώτο μεγάλο τεστ χαρακτήρα.

Την ίδια ώρα, στη Πάφο διεξάγεται ίσως το πιο κομβικό παιχνίδι της αγωνιστικής. Η Πάφος FC υποδέχεται τον Απόλλων σε μια αναμέτρηση που πρόκειται ουσιαστικά για μάχη επιβίωσης που αφορά σε Ευρώπη και κατάκτηση του τίτλου. Και οι δύο ομάδες βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την πρώτη θέση, αλλά γνωρίζουν πως μια απώλεια εδώ μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, καθώς πλέον η μάχη γίνεται και για το καλύτερο δυνατό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είναι από εκείνα τα παιχνίδια που, πέρα από τους βαθμούς, επηρεάζουν και την ψυχολογία για τη συνέχεια.

Στη Λάρνακα, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΑΠΟΕΛ, με ιδιαίτερη σημασία. Η ΑΕΚ θέλει να διατηρήσει επαφή με την κορυφή και βλέπει το παιχνίδι ως ευκαιρία να αυξήσει την απόσταση από τους διώκτες της, ενώ ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται σε θέση που δεν του επιτρέπει άλλα στραβοπατήματα. Για την ομάδα της Λευκωσίας, κάθε αγώνας μοιάζει πλέον με «τελικό», κάτι που δίνει στο συγκεκριμένο ματς έναν επιπλέον βαθμό έντασης.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει από αυτή την πρώτη αγωνιστική είναι πως δεν υπάρχει χρόνος προσαρμογής. Οι ομάδες μπαίνουν κατευθείαν σε συνθήκες υψηλής πίεσης, με ντέρμπι που μπορούν να αλλάξουν άμεσα τις ισορροπίες.

Α.Π.

LIVE στις 17:00 το Άρης - Ομόνοια

Πρωταθλήτρια Νέων Κ-19 για 4η συνεχόμενη χρονιά η Πάφος FC

ΒΙΝΤΕΟ: Η ένταση στην καταπακτή και οι καταγγελίες της Ένωση

Δυο αλλαγές στην 11άδα της Ανόρθωσης

O Άρης από ΑΠΟΕΛ σε Ομόνοια… σχεδόν καμία σχέση

Με επιστροφές η ενδεκάδα της Ομόνοιας κόντρα στον Άρη

Μην χαθεί νωρίς το τρένο

Xάνει το υπόλοιπο της χρονιάς και μεγάλο μέρος της επόμενης ο Καμπρέρα

Μια συνάντηση που άλλαξε εντελώς την φετινή Ρεάλ

Αναβολή και... αναμονή για τον πρωταθλητή στο Πανσόλειο

Tώρα που βρήκε τον τρόπο...

Αυτό θα δείξει ξεκάθαρα τη βελτίωσή της

Σταρ κι εκτός γηπέδων: Ο Λιονέλ Μέσι πρωταγωνιστεί σε βίντεο κλιπ και γίνεται viral

Προς επιβεβαίωση των φόβων για Καμπρέρα

Θρύλος της Λίβερπουλ «κατακεραυνώνει» τον Σαλάχ: «Είναι ο λόγος που η ομάδα βρίσκεται τόσο χαμηλά»

