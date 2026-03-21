Όλοι έχουν κάτι... να χάσουν ή να κερδίσουν από την πρώτη κιόλας αγωνιστική

Με τις αποστάσεις να παραμένουν διαχειρίσιμες και αρκετές ομάδες να διεκδικούν τόσο τον τίτλο όσο και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, η πρώτη αγωνιστική των πλέι-οφ αποκτά από νωρίς χαρακτήρα καθοριστικό.

Το παιχνίδι που τραβά πρώτα τα βλέμματα είναι αυτό ανάμεσα στον Άρη και την Ομόνοια. Η πρωτοπόρος ομάδα της πρωτεύουσας καλείται να αποδείξει ότι δίκαια βρίσκεται στην κορυφή, μπαίνοντας κατευθείαν στα δύσκολα απέναντι σε μια ομάδα που, παρά τη θέση της, διαθέτει ποιότητα και κίνητρο να επιστρέψει στη μάχη. Σε τέτοιες φάσεις του πρωταθλήματος, τα εκτός έδρας ντέρμπι είναι αυτά που «χτίζουν» τίτλους, και η Ομόνοια έχει μπροστά της ένα πρώτο μεγάλο τεστ χαρακτήρα.

Την ίδια ώρα, στη Πάφο διεξάγεται ίσως το πιο κομβικό παιχνίδι της αγωνιστικής. Η Πάφος FC υποδέχεται τον Απόλλων σε μια αναμέτρηση που πρόκειται ουσιαστικά για μάχη επιβίωσης που αφορά σε Ευρώπη και κατάκτηση του τίτλου. Και οι δύο ομάδες βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την πρώτη θέση, αλλά γνωρίζουν πως μια απώλεια εδώ μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, καθώς πλέον η μάχη γίνεται και για το καλύτερο δυνατό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είναι από εκείνα τα παιχνίδια που, πέρα από τους βαθμούς, επηρεάζουν και την ψυχολογία για τη συνέχεια.

Στη Λάρνακα, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΑΠΟΕΛ, με ιδιαίτερη σημασία. Η ΑΕΚ θέλει να διατηρήσει επαφή με την κορυφή και βλέπει το παιχνίδι ως ευκαιρία να αυξήσει την απόσταση από τους διώκτες της, ενώ ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται σε θέση που δεν του επιτρέπει άλλα στραβοπατήματα. Για την ομάδα της Λευκωσίας, κάθε αγώνας μοιάζει πλέον με «τελικό», κάτι που δίνει στο συγκεκριμένο ματς έναν επιπλέον βαθμό έντασης.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει από αυτή την πρώτη αγωνιστική είναι πως δεν υπάρχει χρόνος προσαρμογής. Οι ομάδες μπαίνουν κατευθείαν σε συνθήκες υψηλής πίεσης, με ντέρμπι που μπορούν να αλλάξουν άμεσα τις ισορροπίες.

Α.Π.