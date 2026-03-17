Η FIFA δεν θέλει να μεταφέρει τους αγώνες του Ιράν στο Μεξικό

Η FIFA δεν θέλει να μεταφέρει τους αγώνες του Ιράν στο Μεξικό

Αυτό αποκαλύπτει (17/3) η ιστοσελίδα της αγγλικής εφημερίδας «The Guardian»

Η FIFA δεν είναι διατεθειμένη να μεταφέρει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Ιράν στο Μεξικό, παρά το γεγονός ότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας ισχυρίζεται ότι βρίσκεται σε συζητήσεις μαζί της σχετικά με τη μεταφορά των αγώνων του εκτός των ΗΠΑ.

Αυτό αποκαλύπτει (17/3) η ιστοσελίδα της αγγλικής εφημερίδας «The Guardian»,  σε συνέχεια των αναφορών της κίνησης που έκανε η ομοσπονδία του Ιράν, προκειμένου η εθνική ομάδα να συμμετάσχει στο Μουντιάλ 2026 (11/6-19/7).

Το Ιράν πρόκειται να παίξει δύο αγώνες στο Λος Άντζελες και έναν στο Σιάτλ, αλλά η συμμετοχή του στο τουρνουά έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση από τις κοινές αεροπορικές επιδρομές της Αμερικής στη χώρα με το Ισραήλ.

Το Βέλγιο, η Αίγυπτος και η Νέα Ζηλανδία είναι οι αντίπαλοι του Ιράν στον 7ο όμιλο.

 Ο Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα , ανέφερε σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι «η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά πραγματικά δεν πιστεύω ότι είναι σκόπιμο να βρίσκονται εκεί, για τη δική τους ζωή και ασφάλεια», γεγονός που οδήγησε την ιρανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (IFF) να κάνει προτάσεις για τη μεταφορά αγώνων στο Μεξικό.

Ήδη από το περασμένο Σαββατοκύριακο υπήρξαν αναφορές στην «Wall Street Journal» ότι το Ιράν είχε προσεγγίσει τη FIFA για μια τέτοια κίνηση, και ο πρόεδρος της IFF, Μεχντί Τατζ, φάνηκε να επιβεβαίωσε τις συνομιλίες δημοσιεύοντας στον λογαριασμό X της ιρανικής πρεσβείας στο Μεξικό: «Διαπραγματευόμαστε με τη FIFA για τη διεξαγωγή αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Ιράν στο Μεξικό».

Η FIFA δήλωσε σε απάντηση: «Η FIFA βρίσκεται σε τακτική επαφή με όλες τις συμμετέχουσες ομοσπονδίες-μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, για να συζητήσουν τον σχεδιασμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Η FIFA προσβλέπει σε όλες τις συμμετέχουσες ομάδες να αγωνιστούν σύμφωνα με το ανακοινωθέν πρόγραμμα αγώνων».

Αρκετές πηγές στη FIFA επεσήμαναν ότι η μεταφορά των αγώνων του Ιράν θα ενοχλούσε άλλες χώρες και θα προκαλούσε εμπορικά προβλήματα, επειδή έχουν πωληθεί εισιτήρια και έχουν συμφωνηθεί παγκόσμια προγράμματα μεταδόσεων και συμφωνίες χορηγίας.

Ένας άλλος παράγοντας που περιπλέκει το Ιράν είναι ότι θα αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ στους 32 του τελικού στο Ντάλας, εάν τερματίσουν δεύτερες στους αντίστοιχους ομίλους τους.

Η FIFA είναι απίθανο να λάβει τελική απόφαση για το Ιράν μέχρι το συνέδριό της στο Βανκούβερ στις 30 Απριλίου, με την επίσημη θέση της να παραμένει ότι θέλει να συμμετάσχει.

Η FIFA έχει την αποκλειστική εξουσία να αποφασίσει ποια χώρα θα αντικαταστήσει το Ιράν εάν δεν συμμετάσχει.

Το Ιράκ είναι η επόμενη ασιατική ομάδα με την υψηλότερη κατάταξη που δεν έχει προκριθεί, επομένως φαίνεται ότι θα είναι σε θέση να συμμετάσχει εάν δεν προκριθεί σε διηπειρωτικά playoffs εναντίον της Βολιβίας ή του Σουρινάμ στο τέλος αυτού του μήνα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα είναι η εθνική ομάδα που  πιθανότατα θα ωφεληθεί εάν το Ιράκ προκριθεί.

