Euroleague: Ελέγχει την κατάσταση για το πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, κέρδισε θέση ο Παναθηναϊκος

Tα δεδομένα μετά την 31η αγωνιστική και που βρίσκονται οι δύο «αιώνιοι».

Ο Ολυμπιακός με την ήττα από τη Μονακό έχασε την ευκαιρία να είναι μόνος δεύτερος αλλά ελέγχει την κατάσταση όσον αφορά το πλεονέκτημα έδρας. Aπό την άλλη ο Παναθηναϊκός έβαλε στοπ στο αρνητικό σερί τεσσάρων ηττών, επέστρεψε με νίκη επί της Ζαλγκίρις και με κάποια άλλα αποτελέσματα, κέρδισε θέση. Είναι όμως σε οριακό σημείο και ακολουθεί ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΟΑΚΑ.

Οι ερυθρόλευκοι του Βελιγραδίου πέτυχαν σπουδαία νίκη επί της Φενέρμπαχτσε την οποία υποχρέωσαν σε ήττα έπειτα από 19 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

Φενέρμπαχτσε 22-8

Ολυμπιακός 20-11

Ρεάλ Μαδρίτης 20-11

Βαλένθια 20-11

Χάποελ Τελ Αβίβ 18-11

Ερυθρός Αστέρας 18-13

Ζάλγκιρις 17-14

Μονακό 17-14

Παναθηναϊκός 17-14

Μπαρτσελόνα 17-14

Dubai Basketball 16-14

Αρμάνι Μιλάνο 16-15

Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-16

Μπάγερν Μονάχου 13-18

Βίρτους Μπολόνια 13-18

Παρί 12-19

Παρτίζαν 10-20

Αναντολού Εφές 10-21

Μπασκόνια 9-22

Βιλερμπάν 8-23

 

Εκκρεμούν

17/3 Παρτίζαν-Ντουμπάι

17/3 Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί

17/3 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

12/4 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ

 

Επόμενη αγωνιστική (31η)

Πέμπτη 19/3

19:00 Βαλένθια–Μπαρτσελόνα

19:30 Αναντολού Εφές–Μονακό

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ–Βίρτους Μπολόνια

21:15 Ολυμπιακός–Μπασκόνια

21:30 Μπάγερν–Dubai Basketball

21:45 Παρί–Παρτίζαν

Παρασκευή 20/3

19:45 Φενέρμπαχτσε–Αρμάνι Μιλάνο

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας–Ρεάλ Μαδρίτης

21:15 Παναθηναϊκός–Ερυθρός Αστέρας

21:45 Βιλερμπάν–Μακάμπι Τελ Αβίβ

