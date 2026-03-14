Μονέκε: «Εκτός από τον Βεζένκοφ δεν υπάρχει καλύτερος από εμένα στη θέση μου»

Μονέκε: «Εκτός από τον Βεζένκοφ δεν υπάρχει καλύτερος από εμένα στη θέση μου»

Δήλωση που θα συζητηθεί...

Ο Τσίμα Μονέκε μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ερυθρού Αστέρα με την Φενέρμπαχτσε, σημείωσε ότι εκτός από τον Σάσα Βεζένκοφ, δεν θεωρεί ότι υπάρχει καλύτερος παίκτης στην θέση του.

«Νομίζω ότι για μερικούς ανθρώπους, πρέπει να αποσυρθούν ή να απομακρυνθούν από το προσκήνιο για να κοιτάξουν πίσω και να δουν τι έχουν καταφέρει, και αυτό είναι εντάξει.

Ξέρω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που κάνω εκτός γηπέδου, το podcast μου, το κανάλι μου στο YouTube, που κάνουν τους συντηρητικούς να πιστεύουν ότι δεν είμαι συγκεντρωμένος στο μπάσκετ ή ότι δεν με νοιάζει τόσο πολύ, αλλά πιστεύω ότι είναι ένας ανόητος τρόπος σκέψης και πιστεύω ότι με τον καιρό θα λάβω την αναγνώριση που μου αξίζει.

Ξέρω ποιος είμαι σε αυτό το πρωτάθλημα, ξέρεις, εκτός από τον Σάσα Βεζένκοφ, δεν νομίζω ότι μπορείς να βάλεις κανέναν πάνω από μένα στη θέση μου. Σίγουρα αλλάζω τα δεδομένα. Το ξέρω αυτό.

Για τη νίκη επί της Φενέρ: «Ναι, είναι μια εξαιρετική ομάδα, αλλά, ξέρεις, στη θέση τους, ο Νάιτζελ (σ.σ. Χέις) δεν είναι πια εκεί. Γι' αυτό ήξερα ότι θα έκανα καλό παιχνίδι, όπως και την πρώτη φορά που τους αντιμετωπίσαμε, αλλά το θέμα είναι η ομάδα και το να μείνουμε ενωμένοι. Ήμασταν πίσω με εννέα πόντους στο ημίχρονο, αλλά ξαναγυρίσαμε στο παιχνίδι και δείξαμε ποιοι είμαστε και ποιοι θέλουμε να γίνουμε».

