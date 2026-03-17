Μήνυμα με αποδέκτη τον κόσμου του έστειλε ο ΑΠΟΕΛ.

Η ομάδα της πρωτεύουσας μέσω ανάρτησης καλεί τους φίλους της ομάδας να προμηθευτούν τα πακέτα για τα πέντε εντός έδρας παιχνίδια, με στόχο να δώσουν ώθηση στο… ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Αναλυτικά: «Η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος έχει ολοκληρωθεί. Τώρα είναι η ώρα που όλες οι δυνάμεις πρέπει να ενωθούν και να γίνουν μια. Τα playoffs ξεκινούν και ο ΑΠΟΕΛ έχει ανάγκη την παρουσία του κόσμου, στις κερκίδες. Οι 4 από τους πρώτους 6 αγώνες είναι στην δική μας έδρα. Η ομάδα σας χρειάζεται. Προμηθευτείται τα πακέτα playoffs και δείξετε, τι σημαίνει ΑΠΟΕΛ».